A legjobb bőrfiatalító módszerek

Jó- és rosszkedvünk, érzelmeink idővel nyomot hagynak az arcunkon mélyülő ráncok formájában. Bele kell törődnünk?

Belső és külső okok A várható élettartam növekedésével a különféle szervrendszerek, köztük a bőr öregedése, egyre inkább előtérbe kerül. A bőr öregedése természetes folyamat, amely mindenkinél jelentkezik, a kérdés csak az, hogy mikor válik szembetűnővé. A bőr öregedése belső és külső okokra vezethető vissza. A belső ok miatti öregedés genetikailag meghatározott, génjeinkben hordozzuk mint leendő betegségeinket, sokat nem tehetünk ellene. A természetes öregedés során a bőr szárazzá, rugalmatlanná válik. Az arc ráncosodását az ismétlődő és szokássá vált izom-összehúzódások váltják ki. Amikor az arcizom összehúzódását, rövidülését a felette lévő bőr nem követi, előbb-utóbb ráncok keletkeznek. A bőr öregedését befolyásolja még a bőr vastagsága, a bőr alatti zsírszövet vastagsága, a bőr víztartalma, illetve a kollagén és elasztikus rostok megoszlása és egymás közötti aránya.

Íme, a top 7 hatóanyag, amelyekkel a kozmetikumokban találkozhatunk! Bőrünk legkülső, egyben legvékonyabb rétege a felhám. Osztódó sejtekből áll, amelyek folyamatosan pótolják a legfelső réteg külső behatások folytán elhalt sejtjeit. A felhámnál vastagabb az alatta található irha, amely kollagént, elasztikus rostokat, és szövetközti anyagokat tartalmaz. A kollagén adja a bőr szakítószilárdságát, az elasztikus rostok a bőr nyújthatóságát teszik lehetővé. A szövetközti tér kitöltéséért a szövetközti anyagok közül a hialuronsav felelős. Az irha védi és támasztja a benne található ereket, idegeket. Vastagsága 0,6 mm-től (szemhéj) 3 mm-ig (talp és tenyér) terjed. Támasztó, védő és párnázó szerepe a bőralatti zsírszövetnek is van, amely lazán köti a bőrt az alatta található struktúrákhoz. E réteg vastagsága függ a rassztól, a kortól, endokrin és tápláltsági állapottól. A testfelületen mindenhol megtalálható, kivéve a szemhéjakat, illetve a férfi nemi szerveket fedő bőrterületet. Izmok is vannak a zsírszövetben, továbbá vérerek és nyirokerek, illetve számos izzadságmirigy és hajhagyma leér idáig. A külső okok miatti bőröregedést a környezeti hatások idézik elő. Ezek közül a legfontosabbak a dohányzás, a szél, a vegyi anyagok és mindenekelőtt az ultraibolya (UV) fénysugárzás . Bőrünk érzékenyen reagál a túlzott melegre, a száraz levegőre, a távfűtésre, a levegőben lévő szennyező anyagokra, a mozgásszegény életmódra stb. Hatásukra megvastagodik a külső hámréteg, száraz tapintatúvá válik, behúzódik, viszket, oxigénhiány lép fel a szövetekben, kitágulnak a hajszálerek, a bőr kipirul. Súlyosabb esetekben látható hajszálértágulatok alakulnak ki, ezek szintén elősegítik a bőr korai, illetve gyors öregedését. A külső okok esetében már a mi döntésünk, hogy mennyire tesszük ki bőrünket ezeknek az ártalmas hatásoknak. Az UVB-sugárzás (280-320 nm) felelős a fokozott napfény-expozíció után kialakuló napégésért. Többszöri UVB-expozíció tartós DNS-károsodást okoz, és a kumulatív UVB-dózistól függően bőrdaganat alakulhat ki. Az UVA-fény (320-400 nm) csak nagyon nagy dózisban okoz elváltozást a bőrön, ugyanakkor erősen pigmentálja azt, és hosszú távon a bőr idő előtti öregedését idézi elő. A bőrgyógyászok és kozmetikai sebészek a legkülönfélébb beavatkozásokat végzik nap mint nap az öregedés dermatológiai jeleinek eltüntetéséért.

Változások Az öregedéssel járó változások a bőrön szemmel is jól láthatók. Ezen változások közül különösen a szövetközti térben történő folyamatok fontosak, például csökken a szövetközti folyadék tisztasága és az idős bőr kevesebb hexózamint, mukopoliszacharidot, kondroitin-szulfátot és hialuronsavat tartalmaz, ez végül ráncok kialakulásához vezet.



A ráncok először a mimikai izmok körül, majd máshol is megjelennek. Ha akarjuk, ha nem, mindannyiunk bőre megereszkedik egyszer. Sorvadni kezd az izomzat, a bőr alatti zsírszövet, csökken a szövetek víztartalma, a bőr rugalmas rostjai megváltoznak és kialakulnak az öregség szemmel látható jelei. Van, aki kiegyensúlyozottan viseli petyhüdt tokáját, mélyülő ráncait, de olyanok is akadnak szép számmal, akik képtelenek beletörődni a korral járó változásokba, és mindent elkövetnek, hogy visszafordítsák az idő kerekét. Nem reménytelen visszakapni korábbi vonásainkat. Az öregedés folyamatának lassítására és feltűnő jeleinek eltüntetésére számos hatékony, és legalább annyi kevésbé hatásos szer és kezelés látott napvilágot.

A bőr öregedése természetes, de lassítható folyamat

Változtatások Megelőzéssel és rendszeres házi ápolással, hidratáló és tápláló krémekkel, pakolásokkal késleltethető a bőr öregedése. Meg kell próbálni elkerülni a szélsőséges időjárási viszonyokkal járó káros hatásokat. A modern fényvédők és kozmetikumok hatékony segítséget nyújthatnak, mégis időnként (bár a legjobb volna rendszeresen) kozmetikai kezelést kell igénybe venni. A kozmetikus a bőrt diagnosztizálva, a bőrtípusunknak és a bőrünk aktuális állapotának megfelelő készítményeket, kozmetológiai, illetve elektrokozmetológiai eljárásokat alkalmaz. Megelőzéssel és rendszeres házi ápolással, hidratáló és tápláló krémekkel, pakolásokkal késleltethető a bőr öregedése. Mielőtt a különböző típusú krémeket kipróbálnánk, célszerű előbb az ún. peelingezést, azaz hámlasztást alkalmazni. A hámlasztás célja az elhalt szarusejtek eltávolítása a bőr megvastagodott hámrétegéről.

Bőrradírozás A legáltalánosabb, akár otthon is használható mechanikai peelingek a



A két alapmódszer egy-egy változata a gyümölcssavas hámlasztás és a mikrodermabrázió, melyekkel nemcsak minden eddigi módszernél hatékonyabb hámoldást tud végrehajtani a kozmetikus, hanem alkalmas különféle bőrproblémák, kozmetikai hibák kezelésére is. A gyümölcssavak, vagyis az alfa-hidroxi-savak (AHA) - mint például a citromsav, az almasav, a tejsav, a glikolsav - a felszíni hámoldás után behatolnak a sejtek közötti réseken át egészen a szaruréteg aljáig, ahol serkentik a sejtosztódást, így elősegítik a bőr regenerálódását. Minden bőrtípusra alkalmazható ez a kezelés, de az adagolást szakembernek kell megállapítania, és a kezelés végeztével megfelelő hatóanyaggal vissza kell állítani a bőr pH-ját.



A másik módszer a mikrodermabrázió, azaz mikro-bőrkoptatás, melynek kapcsán az erre a célra kifejlesztett gép alumínium-oxid kristályport juttat a bőrre, majd azt vákuum segítségével azonnal vissza is szívja egy másik tartályba a lecsiszolt szarulemezkékkel együtt. Ezzel az eljárás átmozgatja az egész szövetet, javítja az anyagcserét, a vérkeringést, a nyirokáramlást. Jótékony hatással van a szervezet saját gyógyító, regeneráló folyamatainak beindítására. Bármilyen bőrtípusra alkalmazható általános regenerálásra, de kúraszerű használatával a kozmetikai hibák is orvosolhatók. Halványítja, vagy eltünteti a - főleg a helytelen táplálkozás következtében vagy napérzékenység miatt kialakult - foltokat. Javít a rozáceás, azaz a hajszálér-tágulatos bőr állapotán, mert élénkíti a vérkeringést. késleltethető a bőr öregedése. Meg kell próbálni elkerülni a szélsőséges időjárási viszonyokkal járó káros hatásokat. A modern fényvédők és kozmetikumok hatékony segítséget nyújthatnak, mégis időnként (bár a legjobb volna rendszeresen) kozmetikai kezelést kell igénybe venni. A kozmetikus a bőrt diagnosztizálva, a bőrtípusunknak és a bőrünk aktuális állapotának megfelelő készítményeket, kozmetológiai, illetve elektrokozmetológiai eljárásokat alkalmaz. Megelőzéssel és rendszeres házi ápolással, hidratáló és tápláló krémekkel, pakolásokkal késleltethető a bőr öregedése. Mielőtt a különböző típusú krémeket kipróbálnánk, célszerű előbb az ún. peelingezést, azaz hámlasztást alkalmazni. A hámlasztás célja az elhalt szarusejtek eltávolítása a bőr megvastagodott hámrétegéről.A legáltalánosabb, akár otthon is használható mechanikai peelingek a bőrradírok , melyek a bőr elhalt sejtjeit mechanikailag, dörzsöléssel koptatják le. Hatóanyagaik a barackmagőrlemény, a mandulakorpa vagy polietilén-golyócskák, amelyeket vagy a felkenés után megszáradó maszkokba tesznek, és száradás után dörzsöléssel távolítanak el, vagy szemcsés tapintatú folyékony krémekbe, zselékbe, tusfürdőkbe, és akkor nedves kézzel dörzsölve használják. Mindkét esetben a hámlasztás után maradéktalanul el kell távolítani a szer maradványait. A biológiai peelingek kíméletesebb hámoldást biztosítanak a gyulladt, érzékeny bőrnek, mivel fehérjebontó enzimjük oldja fel a szarulemezek közti kötőanyagot, s így a lemezek a peeling lemosásával távoznak a bőr felszínéről.A két alapmódszer egy-egy változata aés a, melyekkel nemcsak minden eddigi módszernél hatékonyabb hámoldást tud végrehajtani a kozmetikus, hanem alkalmas különféle bőrproblémák, kozmetikai hibák kezelésére is. A gyümölcssavak, vagyis az alfa-hidroxi-savak (AHA) - mint például a citromsav, az almasav, a tejsav, a glikolsav - a felszíni hámoldás után behatolnak a sejtek közötti réseken át egészen a szaruréteg aljáig, ahol serkentik a sejtosztódást, így elősegítik a bőr regenerálódását. Minden bőrtípusra alkalmazható ez a kezelés, de az adagolást szakembernek kell megállapítania, és a kezelés végeztével megfelelő hatóanyaggal vissza kell állítani a bőr pH-ját.A másik módszer a mikrodermabrázió, azaz mikro-bőrkoptatás, melynek kapcsán az erre a célra kifejlesztett gép alumínium-oxid kristályport juttat a bőrre, majd azt vákuum segítségével azonnal vissza is szívja egy másik tartályba a lecsiszolt szarulemezkékkel együtt. Ezzel az eljárás átmozgatja az egész szövetet, javítja az anyagcserét, a vérkeringést, a nyirokáramlást. Jótékony hatással van a szervezet saját gyógyító, regeneráló folyamatainak beindítására. Bármilyen bőrtípusra alkalmazható általános regenerálásra, de kúraszerű használatával a kozmetikai hibák is orvosolhatók. Halványítja, vagy eltünteti a - főleg a helytelen táplálkozás következtében vagy napérzékenység miatt kialakult - foltokat. Javít a rozáceás, azaz a hajszálér-tágulatos bőr állapotán, mert élénkíti a vérkeringést.