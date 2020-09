A bőrápoló kozmetikumok végeláthatatlan sorokban várakoznak a drogériák polcain, és folyamatosan ömlenek ránk a szépségápolási tanácsok a reklámokból, a magazinokból, és jól értesült ismerőseinktől: nem csoda, ha nem tudjuk befogadni mindezt, és gyakran csak találomra választunk. Ha komolyabb bőrproblémákkal küzdünk, kérjük ki szakember tanácsát a bőrünk állapotának megfelelő készítményekről. Ha pedig bőrünk egészségének megőrzése a cél, a választáshoz akkor is rendelkezésünkre áll néhány támpont azon túl is, hogy mennyire szép a csomagolás.

Bőrtípus, bőrszín, életkor: az alapszempontok

Ha krémet keresünk, akkor először is tisztába kell kerülnünk bőrünk alaptípusával: normál, zsíros, száraz, érzékeny, esetleg kevert típusú a bőrünk? A különböző bőrtípusoknak különböző típusú hatóanyagokra van szüksége: a jó minőségű krémeket ezeknek az igényeknek a figyelembevételével fejlesztik. Fontos az is, hogy milyen színű a bőrünk: mennyire sápadt, hajlamos-e leégésre vagy könnyen barnul. Az életkor előrehaladtával ugyancsak változnak az igények a bőr természetes öregedési folyamatai miatt.

Ha nem vagyunk biztosak a termékválasztásban, kérjük kozmetikus vagy bőrgyógyász tanácsát. Fotó: Getty Images

Bőrbetegségek, külső körülmények, szokások: a bonyolító tényezők

A bőrtípus jó kiindulópont, de ez a kategorizálás nem fedi le az összes olyan problémát, amellyel szembesülhetünk. Ha problémás vagy beteg (rosaceás, aknés, ekcémás stb.) a bőrünk, akkor önmagában a bőrtípus meghatározása nem sokat segít. A választásnál a külső körülmények sem elhanyagolhatók: az időjárás, hogy mennyit tartózkodunk a szabadban, a stressz, a menstruációs ciklus mind-mind befolyással van az egyéni igényekre, ahogy az is, hogy hogyan étkezünk, mennyit alszunk, mozgunk-e eleget, dohányzunk-e.

Termékajánló A drogériák, gyógyszertárak és a boltok kozmetikai részlegein roskadoznak a polcok a különböző készítményektől. Termékválasztónk segít eligazodni, hogy melyik termék illik önhöz leginkább.

Hasznos és egyszerű: a bőrpróba

Mielőtt új krémmel kezdenénk kísérletezni, végezzünk bőrpróbát a kiszemelt termékkel, előfordulhat ugyanis, hogy bár igényeinknek megfelelő lenne a termék, valamely összetevője irritálja a bőrt, és csak ront az állapotán.

Arckrém esetén a bőrpróbához vigyünk fel belőle egy kicsit az arc egy kevésbé szem előtt lévő területére. Ha egy nap múltán sem jelentkeznek kellemetlenségek, akkor arcunk egész felületén használhatjuk új választottunkat. Ha azonban bőrpírt, viszketést vagy más kellemetlenséget tapasztalunk, akkor könnyen lehet, hogy allergiásak vagyunk a krém egyik vagy másik alkotóelemére.

Informálódjunk és mérlegeljünk

Bőrgyógyász vagy kozmetikus tanácsát akkor is érdemes kikérnünk, ha többé-kevésbé elégedettek vagyunk a külsőnkkel, és szeretnénk megőrizni a szépségünket. Próbáljunk tudatosan ellenállni a szép csomagolás, a finom illat és a jól hangzó reklámszlogen csábításának, és tudatosítsuk azt is, hogy nem feltétlenül a drágább krém a hatásosabb: keressünk inkább szakszerű termékismertetőket, -összehasonlításokat, ha kiindulópontot keresünk, és tájékozódjuk az egyes készítmények hosszú távú hatásairól is.