Pajzsmirigyzavar vagy menopauza: mire utalhat a súlyfelesleg?

A pajzsmirigyproblémák jelentősen gyakoribbak nőknél, különösen a termékeny életszakaszban. Feltételezések szerint ennek az oka, hogy közvetlen és közvetett kapcsolat is van a pajzsmirigyműködés és az ösztrogén, a legjelentősebb női nemi hormon között – mutatott rá dr. Mutnéfalvy Zoltán, az Endokrinközpont endokrinológusa. Hozzátette, a közvetett hatás már jó ideje ismert, a közvetlen hatás mechanizmusát folyamatosan vizsgálják. Ami biztos: abban az időszakban, amely a menopauzához vezet – vagyis az úgynevezett perimenopauza idején –, az ösztrogénszint jelentősen lecsökken, ami kétségtelenül kihat a pajzsmirigy termelte hormonok szintjére is. Ugyanakkor azt a tudósok is hangsúlyozzák, hogy ezt a kapcsolatot további kutatásokkal kell elemezni.

A pajzsmirigy zavarai és a menopauza tünete is lehet a testsúlygyarapodás. Fotó: Getty Images

Pajzsmirigy-alulműködés vagy menopauza okozza a tüneteket?

Nőknél nem minden esetben könnyű eldönteni, hogy tüneteiket menopauza vagy pajzsmirigy-alulműködés okozza-e, ugyanis vannak nagyon hasonló panaszok. A menopauza jellegzetes tünete a menstruáció megváltozása (eleinte rendszertelenség, később elmaradás), csökkenő libidó, hőhullámok, éjszakai izzadás, gyakori vizelési inger, hüvelyi szárazság, alvás- és hangulatzavarok, memóriaproblémák, valamint a súlyváltozás, jellemzően a hízás. A pajzsmirigy alulműködése ezekhez nagyon sokban hasonló tüneteket produkálhat. Megjelenhetnek menstruációs zavarok, csökkenő libidó, hangulatváltozások, esetleg depresszió, memóriaproblémák, a hidegtűrő képesség csökkenése, száraz bőr, székrekedésre való hajlam és hízás egyaránt.

A pajzsmirigy nem csak alulműködést, de túlműködést is produkálhat, amely azonban jóval ritkább. Ez utóbbi esetben is előfordulhatnak azonban megtévesztő, a menopauzát idéző tünetek, mint a hőhullámok, a melegtűrő képesség csökkenése, alvászavarok, erős vagy szabálytalan szívverés.

Ezért fontos a kezelés

A pajzsmirigyproblémák abban is hasonlatosak lehetnek a menopauzához, hogy ugyanazokat a későbbi rizikófaktorokat hordozzák magukban. Növelik például a csontritkulás és a szív-érrendszeri betegségek megjelenésének kockázatát. Vagyis mindkét állapotnál igaz, hogy a kezelés célja nemcsak a tünetek csökkentése vagy megszüntetése lehet, de az esetleges későbbi következmények megelőzése is. Mindenekelőtt azonban ki kell deríteni, pontosan mi okozza a tüneteket – hangsúlyozza dr.

„A kivizsgálás során tekintetbe vesszük a panaszokat, és ennek megfelelően rendeljük el a diagnosztikus teszteket. Szerencsére mind a menopauza, mind a pajzsmirigy-alulműködés diagnosztizálható egy egyszerű laborvizsgálattal, amellyel ellenőrizzük az FSH, az LH, a TSH, a T3, a T4 és a pajzsmirigyellenes antitestek szintjét, valamint az ösztradiolt is, amely az ösztrogéncsalád tagja. Ha kiderült, pontosan miről van szó, ennek megfelelően elrendelhetjük a kezelést, bár sok esetben a két állapot egyszerre van jelen. Az is megfigyelhető lehet, hogy azok a nők, akik a perimenopauza erős tünetei miatt hormonpótló terápiában részesülnek, a pajzsmirigy-alulműködés okozta problémák csökkenését is tapasztalják. Ugyanakkor a nőgyógyász és az endokrinológus által rendelt gyógyszereket mindig össze kell hangolni, továbbá a pajzsmirigyhormonok szintjét rendszeresen ellenőrizni kell. Viszont bármilyen kezelés is tűnik célravezetőnek, az életmód reformja, vagyis a csökkentett energiatartalmú étkezés és a rendszeres mozgás minden esetben képes javítani az állapoton és hozzájárulni a fogyáshoz” – foglalta össze a szakember.