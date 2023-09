Vérzés szex után: mi okozhatja?

A szex utáni hüvelyi vagy pecsételő vérzés, az úgynevezett kontaktvérzés aggodalomra adhat okot, de általában nem jelent súlyos egészségügyi problémát. Alkalmanként előfordulhat, azonban ha rendszeresen jelentkezik, érdemes orvoshoz fordulni vele - írja a Health.com.

Hüvelyszárazság

Ha a hüvely túl száraz, az aktus közben sérülhet a felülete, ami pedig fájdalomhoz és vérzéshez vezethet. A hüvelyi szárazságnak több oka is lehet, a leggyakrabban hormonális változások, de egyes gyógyszerek és betegségek is állhatnak a hátterében.

Hüvelyszárazságnál lehet síkosítókat, nedvesítőket használni, de csak azt követően, hogy kizárták a panasz mögött meghúzódó súlyosabb betegségek fennállásának lehetőségét. Ez azért fontos, mert ha a problémát csak tünetileg kezelik, de az okot nem derítik ki, akkor az esetlegesen mögötte álló betegség előrehaladása miatt tragédia is történhet.

Fogamzásgátló

Bármilyen típusú hormonális fogamzásgátló vezethet pecsételő vérzéshez közösülés után. Menstruációk közötti vérzés jellemzően akkor fordul elő, amikor új hormonális fogamzásgátlót kezdünk szedni, vagy ha méhen belüli hormonális eszközünk (IUD) vagy implantátumunk van. Ha a vérzés pár hónapon belül nem múlik el, érdemes nőgyógyásszal konzultálni, és más megoldást keresni.

Szexuális úton terjedő betegségek

Szexuális úton terjedő fertőzések (STI) szintén okozhatnak szex utáni vérzést - különösen, ha a fertőzés méhnyakgyulladáshoz vezet. Az olyan nemi betegségek, mint a klamídia, a gonorrea és a herpesz, méhnyakgyulladást okozhatnak. Ilyenkor a szex irritálhatja a méhnyakat, ami vérzést okozhat.

A gonorrea és a klamídia kismedencei gyulladáshoz vezethet. Ez a fertőzés okozhat vérzést a menstruációk között, valamint szexuális aktus után, továbbá kismedencei fájdalmat, szokatlan folyást és szagot.

Számos oka lehet a szex utáni vérzésnek. Fotó: Getty Images

Polipok

A méhpolip egyfajta kitüremkedés, amely a méh nyálkahártyája mentén alakul ki. Kapcsolódhat vékony szárral, de anélkül is. A polipok átlagosan kevesebb mint egy centiméteresek, ám lehetnek golflabda méretűek is. Az esetek többségében a méhben maradnak, de néha lecsúsznak a méhnyak nyílásán keresztül a hüvelybe. Legtöbbször jóindulatúak, bár egyesek rákosak is lehetnek. Valószínűleg hormonális ingadozás miatt alakulnak ki.

Mivel a méh a méhnyakhoz kapcsolódik, a méhen belüli polipokat irritáció érheti szex közben. Bárkinek lehetnek polipjai, de gyakoribbak azoknál, akik 40 évnél idősebbek, vagy a menopauza előtti átmeneti időszakban vannak. Ha felfedezik a polipokat, az orvosok általában az eltávolításukat javasolják.

Bakteriális vaginózis vagy gombás fertőzések

A bakteriális vaginózis (BV) a leggyakrabban előforduló hüvelyi fertőzés a 15 és 44 év közötti nők körében.

A bakteriális hüvelyfertőzés (bakteriális vaginózis) kialakulásának hátterében a hüvelyben található baktériumok természetes egyensúlyának felborulása áll. A hüvelyflórában elszaporodnak a szervezet működésére ártalmas baktériumok, amire híg, bőséges, szürkésfehér színű folyás hívja fel a figyelmet. A gyakran kellemetlen, halszagra emlékeztető hüvelyváladékot kísérheti enyhe viszketés is, de az általános értelemben vett gyulladásos tünetek - vörösség, duzzanat, erőteljes fájdalom - többnyire csak enyhe formában jellemzőek.

Egy nő az élete során legalább egyszer átesik hüvelyi gombás fertőzésen is.

Ha felborul a hüvelyflóra egyensúlya, akkor könnyen elszaporodhatnak a gombák és más kórokozók is. A hüvelygomba leggyakoribb tünetei közé tartozik a külső nemi szervek és a hüvelybemenet égő, viszkető érzése, az égő, csípő fájdalom közösülés alatt, illetve a túrós, fehér vagy sárgás folyás, amelynek szaga az élesztőjére emlékeztethet.

Egyiknek sem tipikus tünete, de ha a méhnyak is megfertőződik és begyullad, az vezethet vérzéshez.

Ha rendszeresen előfordul a kontaktvérzés, érdemes orvoshoz fordulni. Fotó: Getty Images

Mióma

A mióma a méh izomszövetéből kialakult jóindulatú daganat. Jellemzően a méh falából nő ki, és lehet borsónyi méretű, vagy akár nagyobb, mint egy grapefruit. Mivel sok vért tartalmaz, a szex alatti mozgás miatt vérezhet is.

A nők több mint 75 százalékának lesz miómája élete során, de a legtöbben nem is tudnak róla. Ha észreveszik, orvossal kell konzultálni arról, hogy hogyan kell eltávolítani: általában gyógyszeres kezeléssel, de nagyobb elváltozás esetén műtétre is szükség lehet.

Méhnyakrák

A méhnyakrák a méhnyak daganatos megbetegedése, amelynek legfőbb oka a HPV-vírus. A méhnyakrák kezdeti tünete a vérzési rendellenesség, amely elsősorban szexuális együttlét után jelentkező vérzésben nyilvánul meg. Korai felismerés esetén viszont teljesen gyógyítható.