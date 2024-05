Bajt jelezhet, ha szex közben fáj a fejed

Alighanem a fejfájás az egyik legutolsó dolog, amire egy szenvedélyes szexuális aktus közepette vágyik az ember. Mégis megesik, hogy az izgatottság nyak- vagy tarkótáji fájdalomba csap át. A szexuális tevékenységgel összefüggő elsődleges fejfájás (primary headache associated with sexual activity, PHASA) jelentkezhet fokozatosan erősödő és orgazmus előtt vagy közben fellépő intenzív fájdalomként egyaránt – írja a The Conversation oldalán Colin Davidson, a Közép-lancashire-i Egyetem neurofarmakológus professzora. Az intenzív fájdalom tartama egy perctől akár 24 óráig is terjedhet, az enyhébb panaszok pedig három napig is elhúzódhatnak. Ezzel együtt az orgazmus körüli hirtelen és erős fejfájás a leggyakoribb, amely jelentősen gyakrabban alakul ki férfiaknál, mint nőknél.

A szex közbeni fejfájás gyakrabban jelentkezik férfiaknál, és akár súlyos problémákra is ráirányíthatja a figyelmet. Fotó: Getty Images

Davidson rámutat, becslések szerint szex miatti fejfájást az emberek 1-1,6 százaléka tapasztal élete során. Mivel azonban egy meglehetősen megbélyegző tünetről van szó, vélhetően sokan félnek vele orvoshoz fordulni, így a valós arány még magasabb lehet. A pontos kiváltó okai nem ismertek. Ezzel együtt gyakrabban számolnak be róla magasvérnyomás-betegek, így feltételezhető, hogy összefüggésben áll a hipertóniával. Ezenkívül szintén nagyobb arányban küzdenek szex közbeni fejfájással, akik egyébként is hajlamosabbak a fejfájásra és migrénre.

Egyes esetekben a fej-nyaki vénák rendellenességei is állhatnak a panasz hátterében. A területen zajló kutatások szerint például a vénák szűkülete és a köhögés vagy erőkifejtés nyomán fellépő fejfájás is összefüggést mutat a PHASA-val.

Agyvérzésre is figyelmeztethet

Mint arra Davidson felhívja a figyelmet, idén áprilisban egy 61 éves nő szex után szenvedett agyvérzést az Egyesült Államokban. Mivel azonban nem ismerte fel a problémát, hanem csupán azt hitte, egyszerű fejfájással van dolga, acetilszalicilsav hatóanyagú fájdalomcsillapítót vett be. Erről a vegyületről érdemes tudni, hogy vérhígító hatással is bír. Azok számára, akiket iszkémiás (érelzáródás okozta) stroke veszélyeztet, az acetilszalicilsav előnyös lehet, agyvérzés során bevéve viszont súlyos bajt okozhat. Az említett nő három tablettát is bevett, ami egyértelműen rontott az állapotán. Végül mégis szerencsésen megúszta az esetet, azóta pedig teljesen felépült.

A szex közbeni agyvérzés egyébként sokkal gyakoribb jelenség, mint azt sokan gondolnák. Egyéb mozgásformák szintén kiválthatják, legyen szó akár futásról, súlyemelésről, de még egy tüsszentés vagy a vécén való erőlködés is agyi érkatasztrófához vezethet. Sőt, olyan feljegyzések is születtek a múltban, amikor trombitálás vagy élénk nevetés váltotta ki a problémát. Ezzel együtt egyesült államokbeli adatok szerint minden tizenkettedik beteg, aki agyvérzéssel kerül sürgősségi osztályra, arról számol be, hogy fájdalmai szexuális együttlét közben kezdődtek.

A szex közbeni stroke egyik ismert rizikófaktora a pitvari sövényhiány. Ez egy veleszületett rendellenesség, amely esetén a szív felső két kamrája, a két pitvar között egy lyuk található. Születésünk előtt ez még mindenkinél így van, születés után viszont jellemzően bezárul az említett rés. Ezenkívül egy közelmúltbeli amerikai tanulmány 16 olyan beteg esetét mutatta be, akiknél szex közben lépett fel agyvérzés. A 16-ból 13-an férfiak voltak, átlagos életkoruk 50 év. A betegek harmada küzdött magas vérnyomással.

„Ha szex közben megfájdul a fejed, akkor bizony érdemes orvossal konzultálnod, aki szükség esetén felírhat magas vérnyomás kezelésére szolgáló gyógyszereket, beleértve béta-blokkolókat és kalciumcsatorna-blokkolókat egyaránt. Emellett az orvos azt is javasolhatja, hogy az aktusok során maradj kicsit passzívabb, vagy hogy inkább tartóztasd meg magad, amíg le nem zárulnak az aggasztóbb problémákat kizáró további vizsgálatok” – tanácsolja Davidson. Hozzáteszi, noha sok kérdés tisztázatlan még azt illetően, hogy pontosan kiket veszélyeztet elsősorban a szex közbeni agyvérzés, az biztos, hogy ha egy 50 év körüli férfi tapasztal fejfájást az ágyban, akkor feltétlenül érdemes kivizsgáltatnia, nincs-e értágulata vagy pitvari sövényhiánya. „Valószínű, hogy a fejfájásod viszonylag könnyen kezelhető, megeshet azonban az is, hogy addig feltáratlan és potenciálisan súlyos egészségügyi probléma húzódik meg a háttérben” – írja a szakember.