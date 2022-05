Polip a méhben: rák lehet belőle?

Az úgynevezett polipok gyakori diagnózisnak számítanak, melyek több helyen is kialakulhatnak a testben, így a méhben is. Legtöbbször jóindulatú elváltozásokról van szó, ám érdemes figyelemmel kísérni azokat, mert rosszindulatúvá is válhatnak - árulta el Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-sebésze, aki arról is beszélt, mikor van szükség műtétre.

Jóindulatú sejtburjánzás a méhben

A méhpolip egyfajta kitüremkedés, amely a méh nyálkahártyája mentén alakul ki. Kapcsolódhat vékony szárral, de anélkül is. A polipok átlagosan kevesebb mint 1 centiméteresek, ám lehetnek golflabdaméretűek is. Az esetek többségében a méhben maradnak, de néha lecsúsznak a méhnyak nyílásán keresztül a hüvelybe. Legtöbbször jóindulatúak, bár egyesek rákosak is lehetnek.

Érdemes a méhpolipot sebészileg eltávolítani és szövettanra küldeni. Fotó: Getty Images

A polipok kialakulásának pontos oka nem ismert, de a kutatók valószínűsítik, hogy a hormonszint ingadozása fontos tényező lehet. Az ösztrogén ugyanis szerepet játszik abban, hogy a méh nyálkahártyája minden hónapban megvastagodjon, így valószínű, hogy a méhpolipok növekedésében is közrejátszik. Megfigyelték továbbá azt is, hogy főleg a menopauzán átesett nőknél alakul ki (fiataloknál sem kizárt), valamint tovább növekedhet az esély, ha az illető túlsúlyos, nem szült vagy ha magas vérnyomása van.

A méhben lévő polip tünetei

A méhpolip legtöbbször tünetmentes, ám ha panaszokat okoz, akkor általában ezeket:

• Vérzészavar

• Kontaktvérzés

• Meddőség

• Intim folyás

• Alhasi fájdalom

• Együttlétek során érzett fájdalom

A diagnózis legtöbbször transzvaginális ultrahanggal könnyen felállítható, ám méhtükrözéssel még jobban vizsgálható a méh belseje.

Műteni vagy nem műteni?

Bár gyakran mondják, hogy a kisebb, panaszokat nem okozó polipokat békén lehet hagyni, csupán elég a megfigyelés, egy fontos ok miatt érdemes a műtéti eltávolítása.

“Noha a polipok legtöbbször jóindulatúak, előfordulhat, hogy rákos sejteket is tartalmaznak. Látatlanban sajnos nem lehet egyértelműen megítélni, hogy jó vagy rosszindulatú elváltozással állunk szemben, ezért érdemes a polipot sebészileg eltávolítani és szövettanra küldeni. Ezt gyakran méhkaparás előzi meg”- mondta Dr. Józan Gyöngyi, aki hozzátette, hogy a műtét után is fontos a rendszeres kontroll, még panaszmentes esetben is, mivel a polip kiújulásra hajlamos.