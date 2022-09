Katonai diéta: egy újabb veszélyes fogyókúrás őrület

Egy átlagos, közepesen aktív férfinak 26 és 60 éves kora között nagyjából 2400-2600 kalóriára van szüksége naponta. Ezzel szemben az új fogyókúrás őrület, az úgynevezett katonai diéta ennek nagyjából a felét engedélyezi egy héten keresztül. Ez a drasztikus korlátozás azonban nemcsak erős éhségérzetet eredményezhet, hanem jelentően csökkentheti az energiaszintünket és az edzések során nyújtott teljesítményünket is. Előfordulhat továbbá hangulatingadozás és állandó nyűgösség is – hívta fel a figyelmet a Men’s Health cikke.

Erőteljes kalóriakorlátozásra ösztönzi a fogyni vágyó férfiakat a manapság igen népszerű „katonai diéta”. Fotó: Getty Images

Napi 1600 kalória a maximum

A katonai diéta első napján mindössze 1000-1100 kalóriát vihetünk be, a második és harmadik napon pedig 1200 és 1500 kalória közötti lehet a napi fogyasztás. Ezt 4 olyan nap követi, amelyen nem léphetjük át az 1600 kalóriát. Csak összehasonlításképpen megjegyezzük, hogy a Magyar Nemzeti Szívalapítvány kalóriatáblázata szerint az 1000 kalória a 2-3 évesek ideális napi bevitele, 1200 kalória bevitelét a passzív életmódot folytató 4-5 éveseknek ajánlják, míg a napi 1600 kalória csupán a mozgásszegény életet élő 9-10 éveseknél elfogadható. Mindeközben a 60 év alatti felnőtteknek még ülő életmód mellett is legalább napi 2200 kalóriát írnak elő. A különbség tehát eléggé érzékelhető.

Az alacsony kalóriamennyiséget látva jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, hogy mégis mit ehetünk ezeken a napokon. A mintaétrend szerint a reggeli egy csésze fekete kávéból, egy fél grapefruitból és egy szelet pirítósból áll. Ebédre fél csészényi tonhalat, egy szelet pirítóst és egy újabb fekete kávét ajánlanak, míg vacsorára 8 dekagramm bármilyen típusú húst, egy csészényi zöldbabot, egy fél banánt, egy kisebb almát és egy csészényi fagylaltot javasolnak. Nyilván a hét során lehet valamennyire variálni az alapanyagokat, hogy fokozatosan növeljük a napi kalóriabevitelt, de az azért jól látszik, hogy viszonylag szűkek a lehetőségeink. A fogyókúrás program emellett kifejezetten tiltja a nassolást, a mesterséges édesítőszereket és az alkoholt.

A szigorú és rosszul végzett fogyókúrák az anyagcsere teljes felborulását eredményezhetik, a krónikus betegeknél pedig még akár hirtelen szívmegállást is okozhatnak.

Fogyhatunk, de milyen áron?

A katonai diéta népszerűségének hátterében talán az is állhat, hogy az elnevezés megtévesztő módon azt sugallja, hogy a hivatásos katonák is ezzel az étrenddel hozzák magukat rövid idő alatt formába, tehát éles bevetéseken is beválik ez a fajta drasztikus „éhezés”. Sőt, már ismert egészségügyi intézmények nevével is hirdették ezt a fogyókúrás módszert, mintha a szakemberek egyértelműen ezt ajánlanák pácienseiknek – emlegették már például Cleveland Clinic diétaként vagy a Mayo Clinic diétaként is. A valóság azonban az, hogy ez az étrend semmilyen módon nem kapcsolódik a fegyveres erőkhöz, és az említett klinikák sem támogatták soha ezt a módszert. A Men’s Health egy korábbi katonát is megkérdezett arról, hogy a hadsereg előírt-e valamilyen speciális étrendet. Azt mondta, mivel a kiképzésen igen aktívak a katonák, nagyjából mindent megesznek, amihez csak hozzáférnek, és erre lehetőségük is van: gyakran szerepelnek például a reggeli menüben palacsinták és kekszek is, amit a „katonai diéta” kifejezetten tilt. Nincs tehát katonai múlt az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő fogyókúrás őrület mögött, csupán jól hangzó szlogenek és nagy ígéretek.

A katonai diéta szószólói szerint egyébként egy hét alatt 4,5, egy hónap alatt pedig 13,6 kilogrammot is ledobhatunk. Ez a drasztikus kalóriakorlátozás miatt egyébként valóban meg is történhet, ám ennek nagy része víz- és izomveszteség. Az alultápláltság ráadásul agyi ködhöz, rossz alváshoz, hangulatzavarokhoz és sóvárgáshoz vezethet – ez utóbbi pedig idővel falásrohamok formájában törhet utat magának. Nem szabad továbbá elfelejteni azt sem, hogy a heti 4,5 kilós fogyás óriási túlzás. A táplálkozási szakemberek ugyanis a heti 0,5-1 kilogrammos súlyvesztést tartják ideálisnak – az ilyen ütemű fogyás hosszú távon sem idéz elő egészségügyi gondokat, és az így elért új testsúlyt megtartani is könnyebb.



A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!