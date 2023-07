Így készítsd el a padlizsánt, hogy ne veszítsen vitamintartalmából

Új edukációs sorozatot indított a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ), Főzz okosan az Okostányérral címmel. Az ennek keretében megosztott, rövid tájékoztatóposztok célja, hogy hasznos, az ételkészítési technikákkal kapcsolatos tudnivalókat osszon meg a közösségi oldal követőivel.

A padlizsánt megfőzni nem javasolt, sütőbe viszont bátran tehető. Fotó: Getty Images

Ezért ne főzd meg a spárgát és a padlizsánt

A sorozat első részében azt mutatták be, hogyan kell úgy elkészíteni a spárgát, a padlizsánt, a zöldborsót és a céklát, hogy azok ne veszítsenek jelentősen a tápanyagtartalmukból. A szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy minél kíméletesebb és minél rövidebb ideig tart a hőkezelés, annál inkább megóvhatod a zöldségek íze és magkapó színe mellett a vitamin- és ásványianyag-tartalmát is. A spárgát és a padlizsánt éppen ezért nem javasolt megfőzni, és a sütőben is maximum 15 percig hagyd bent őket.

Egyéb hasznos tippek

Az MDOSZ a fentiek mellett azt is kiemelte, hogy a párolás során a kevés zsiradékon pirítás helyett inkább válaszd a párolókosaras megoldást. A gőzben párolás ugyanis egy sokkal kíméletesebb eljárás, amelynek során ráadásul pörzsanyag sem képződik, ellentétben az olajon pirítással.