Veszélyes megenni az odaégett ételeket?

Mindenkivel előfordul időnként, hogy túl sokáig hagyja az ebédjét vagy vacsoráját a sütőben, a tűzhelyen vagy akár a kenyérpirítóban, ezért az étel megég. Sokan emiatt ki is dobják az egész adagot, míg mások csupán az égettebb, fekete részektől szabadulnak meg. Olyanok is vannak azonban, akik nem zavartatják magukat, és égetten is megeszik az ételt, mert már annyira éhesek, vagy egyszerűen csak szeretnének élelmiszert kidobni. Ez utóbbi szokás azonban kockázatokat is rejthet.