Ennyi olajos magvat kellene fogyasztanod

„A dió száraztermésű, a mandula csonthéjas gyümölcs, a földimogyoró a hüvelyesek közé tartozik, de táplálkozási szempontból mégis egy kategóriába soroljuk őket, hasonló tulajdonságaik miatt” – derült ki a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) közelmúltbeli Facebook-posztjából. A szakértők szakmai ajánlás szerint heti 2-3-szor kellene diófélét vagy olajos magvakat fogyasztani, alkalmanként egy-egy kis maréknyit.

Az egészséges táplálkozásban az olajos magvak is előkelő helyet foglalnak el. Fotó: Getty Images

Az olajos magvak bámulatos hatásai

A dieteikusok több érvet is felsorakoztattak az olajos magvak fogyasztása mellett. Kiemelték például, hogy ezek a magok sok értékes fehérjét és rostot tartalmaznak, de omega-3-zsírsav- és E-vitamin-tartalmuk is kiemelkedő. Gyakori fogyasztásuk segít megvédeni az egészséget, valamint kedvező hatást gyakorolnak a szívre, az érrendszerre és az idegrendszerre is.

Rostban gazdag reggelik, amelyek jót tesznek az emésztésednek

Ha például zöldséges omlettel, zabkásával, chiapudinggal vagy avokádós pirítóssal indítod a napot, könnyebben veheted a reggeli akadályokat, miközben bőséges mennyiségű rosthoz, fehérjéhez és egyéb létfontosságú tápanyaghoz juttatod szervezetedet.

Erre figyelj vásárlásnál

Posztjukban a szakértők arra is kitértek, hogy érdemes a natúr, sótlan, valamint a minél kevésbé feldolgozott verziót választani az olajos magvakból. „Pirításkor ugyanis káros vegyületek keletkezhetnek bennük, és a sós verziók jelentősen emelhetik a napi sóbevitelünket” – magyarázták.

A magvak mellett szól még, hogy igen változatosan felhasználhatók. Hiszen nem csupán desszertek díszeként, de reggeli ételek, tészták vagy saláták remek kiegészítője is lehet.