Erre figyelj, hogy ne romoljon meg gyorsan a spárga

A tavasszal együtt a zsenge, ízletes és színes szezonális zöldségek is megérkeztek, köztük a spárga is. Fehér, lila és zöld változata is létezik, szezonja június végéig tart. Különleges ízvilággal rendelkezik, ám nem csak ezért érdemes fogyasztani. Igen gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban, igazi szuperélelmiszernek számít – derült ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszerpazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű programjában Facebook-posztjából.

It a spárgaszezon, így érdemes minél többet venni és enni ebből a szezonális zöldségből is. Fotó: Getty Images

Igen kényes zöldségről van szó

A spárga tehát egy ízletes és értékes alapanyag, egy baj azonban mégis van vele: nagyon gyorsan megfonnyad. Ezért az egyik aranyszabály vele kapcsolatban az, hogy csak akkor vedd meg, ha tudod, hogy még frissen – vagy legalábbis rövid időn belül – fel is fogod használni. Ha erre mégsincs lehetőséged, akkor az alábbi praktikák közül választhatsz.

Csavard nedves konyharuhába vagy papírtörlőbe, majd tedd a hűtőszekrénybe! Így még 2-3 napig eláll.

Tisztítsd meg, enyhén blansírozd, majd fagyaszd le! Így akár 6-8 hónapig is eltartható.

Sokszínűen felhasználható

A spárga egyébként nemcsak párolt köretként állja meg a helyét, hanem igen változatosan felhasználható. Társportálunk, a Nosalty receptjei alapján próbáld ki bátran például a spárgakrémlevest, a langyos spárgasalátát, a baconbe tekert spárgát, a zöldspárgás pitét és a leveles tésztába göngyölt változatot is!