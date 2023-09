Itt a körteszezon, így fogyaszd ezt a sokoldalú gyümölcsöt

„Ínycsiklandó finomságokat készíthetünk a szezon egyik kedvencéből, a körtéből” – hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszer-pazarlás megelőzésével foglalkozó Maradék nélkül programja. Mint írták, a zamatos gyümölcs számos fajtája elérhető Magyarországon, ráadásul változatosan felhasználható. Elkészítheted belőle például az alábbiakat.

Több okból is megéri fogyasztani

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, egy átlagos méretű körte nagyjából 27 gramm szénhidrátot, 6 gramm rostot, 1 gramm fehérjét, valamint jelentős mennyiségű C-vitamint, K-vitamint és káliumot biztosít szervezetednek. De kalcium-, vas-, magnézium-, folsav- és B6-vitamin-tartalma sem elhanyagolható.

Azt is bizonyították már, hogy a rendszeres körtefogyasztással csökkentő az elhízás, a cukorbetegség és a szívroham kockázata, valamint könnyebben kordában tartható a vérnyomás és a koleszterinszint. Magas rosttartalma miatt ráadásul a beleknek is jót tesz.

Most már hivatalosan is elindult az ősz, és ezzel együtt megérkeztek az ilyenkor szezonális gyümölcsök és zöldségek is.

