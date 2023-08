Ezekből a gyümölcsökből egyél minél többet a nyár végén

„Érdemes kihasználni és addig csemegézni a nyár ízeiből, míg megtehetjük, vagy ha időnk engedi, zárjuk üvegbe télire a finom falatokat” – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszerpazarlás ellen küzdő Maradék nélkül programjának egyik Facebook-posztjában. A bejegyzéshez az alábbi infografikát mellékelték, amelyen 25, augusztusban szezonális gyümölcs és zöldség látható.

Az ábra szerint tehát augusztusban könnyen találsz friss és hazai burgonyát, karalábét, káposztát, kukoricát, mángoldot, paprikát, paradicsomot, patisszont, uborkát és zöldbabot a piacokon és a boltokban. A szezonális gyümölcsökből azonban még ennél is szélesebb a kínálat nyár végén. Mutatjuk, ízük mellett miért éri meg akár nagyobb mennyiséget is beszerezni ezekből. Elöljáróban annyit elárulunk, hogy nagyszerűen feltöltheted velük vitaminraktáraidat a náthaszezont tartogató ősz előtt.

Áfonya

Az áfonyát nemcsak magas antioxidánstartalma, hanem például jelentős vitamintartalma miatt is megéri fogyasztani. Egy csészényi áfonyával fedezheted a napi K-vitamin-szükségleted majdnem negyedét és a C-vitamin-igényed hatodát. De E- és A-vitaminban, vasban, káliumban, cinkben, magnéziumban, foszforban, mangánban és kalciumban is bővelkedik. 100 grammonként 3,6 gramm rostot tartalmaz.

Fekete bodza

A bodza bogyói is nagyon egészségesek. 100 grammnyi elfogyasztásával gondoskodhatsz a napi C-vitamin-szükséglet majdnem feléről, illetve a szükséges A-vitamin-mennyiség 20 százalékáról. Ugyanekkora mennyiséggel 7 gramm rostot, valamint sok vasat és káliumot is bevihetsz.

Füge

A füge egy igazán ízletes, különleges textúrájú gyümölcs, amely aszalva egész évben elérhető. Most azonban a friss gyümölcsöt is megtalálod a piacokon és a boltokban. A nyers fügében viszonylag sok a kálium, a réz, a mangán, valamint a K- és a B6-vitamin. Emellett 100 grammonként 2,9 gramm rostot tartalmaz.

Görögdinnye

Már 100 grammnyi görögdinnye is elég ahhoz, hogy biztosítsd napi A-vitamin-szükségleted ötödét, valamint a C-vitamin-igényed tizedét. Emellett 0,4 gramm rostot és rengeteg folyadékot is bevihetsz vele.

Körte

Egy átlagos méretű körte elfogyasztásával nagyjából 27 gramm szénhidrátot, 6 gramm rostot, 1 gramm fehérjét, valamint jelentős mennyiségű C-vitamint, K-vitamint és káliumot viszel be. Emellett kalcium, vas, magnézium, folsav és B6-vitamin is bőven van benne.

Málna

A legegészségesebb bogyós gyümölcsök közé tartozó málna nagyon jót tesz az emésztésednek, ugyanis sok vizet és rostot tartalmaz. Emellett már 100 grammja kielégíti a napi C-vitamin- és mangánszükséglet harmadát, valamint a K-vitamin-, a folsav- és a rézigény tizedét.

Nektarin

A nektarin az egyik legízletesebb nyári gyümölcs, amely ráadásul igen gazdag A-, C- és E-vitaminban, valamint káliumban és rézben is. 100 grammonként 1,7 gramm rostot rejt.

Nyári alma

„Mindennap egy alma az orvost távol tartja” – szól a régi mondás, és ennek bizony van valóságtartalma is. A magyarok egyik kedvenc gyümölcse ugyanis jelentős mennyiségű A- és B-vitamint, folsavat tartalmaz, de gazdag kalciumban, magnéziumban, káliumban és kénben is. Magas rosttartalma pedig jó hatással van az emésztésre.

Őszibarack

A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag őszibarack szintén egy igazi nyárvégi kincs. Magas rost- és víztartalma miatt az emésztés jó barátja, a benne található bőséges C-vitamin-tartalom pedig jót tesz az immunrendszernek.

Ribizli

Régen a ribizlit tartották az egyik legjobb fegyvernek a súlyos C-vitamin-hiány következtében kialakuló skorbut ellen. Ez nem is csoda, hiszen 100 grammja képes fedezni a C-vitamin-szükséglet felét. Emellett K-vitaminban, káliumban, rézben, foszforban, mangánban és vasban is gazdag.

Sárgadinnye

100 grammnyi sárgadinnye elfogyasztásával már teljesíted is a napi szükséges A-vitamin-bevitelt, 200 grammal pedig már szervezeted C-vitamin-igényét is kielégítheted. Sok benne továbbá a folsav (B9-vitamin) és kálium.

Szeder

A szeder tele van egyebek mellett B2- és E-vitaminnal, foszforral, kalciummal, káliummal, magnéziummal és rézzel. 100 grammja a napi C-vitamin-szükséglet csaknem felét, valamint a K-vitamin- és a vasigény mintegy tizedét tartalmazza, emelett rostban is igen gazdag.

Szilva

Nyár végén már a szilva is elérhető, és meg is éri minél többen venni és enni belőle. 100 gramm szilva az A- és a C-vitamin-szükséglet több mint tizedét fedezi. Sok benne továbbá a rost, a K-vitamin, a kálium és a réz is.

Szőlő

A szőlő gyakori fogyasztását is meghálálja majd a szervezeted. Ez a gyümölcs ugyanis jótékony hatást gyakorol az immunrendszerre, a szívre és érrendszerre, valamint a bélrendszerre egyaránt. K-vitaminban, B1- és B6-vitaminban, káliumban és rézben is gazdag.