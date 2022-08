Ezek a zöldségek a legjobb fehérjeforrások

Ha van egy valami, amiben az orvosok és a dietetikusok világszerte egyetértenek, akkor az az, hogy mindenképpen pozitív hatással lenne az egészségünkre, ha több zöldséget ennénk. A zöldségfélék ugyanis sok rostot, antioxidánst, vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak a betegségek megelőzéséhez. Egyes zöldségek viszont magas fehérjetartalmuk miatt is kiemelkednek a többiek közül, ha pedig ezekből is rendszeresen fogyasztunk, az segíthet az izomépítésben és az izomzat fenntartásában is – olvasható a Men’s Health cikkében, amelyben több mint két tucatnyi fehérjedús zöldséget is bemutatnak. Ezekből válogattuk ki az itthon is könnyebben beszerezhetőeket.

Az avokádó, a borsó, a rukkola, a brokkoli és a spenót is nagyszerű növényi fehérjeforrás. Fotó: Getty Images

Babfélék és egyéb hüvelyesek

A pinto babból és a fekete babból fél csészényi mennyiség elfogyasztásával 7-7 gramm fehérjét nyerhetünk. Míg a fehér babból és a vesebabból ugyanekkora adag 8-8 gramm fehérjét tartalmaz. Háromnegyed csésze zöldborsóban 5, fél csésze főtt lencsében pedig 9 gramm fehérje van.

A fehérjebevitelről mindennap gondoskodnunk kell, hiszen alapvető aminosavakból álló tápanyagról van szó. Hozzájárul az izmok, az inak, az erek, a bőr, a haj és a körmök egészségének megőrzéséhez, de fontos szerepet játszik az enzimek és hormonok szintetizálásában és megtartásában is. Az ajánlások szerint egy egészséges ember napi kalóriaszükségletének 10-35 százalékát fehérjével kellene fedezni. De az amerikai tudományos akadémia napi 45 grammot adott meg egy egészséges nő, és napi 52 grammot egy egészséges férfi számára.

Leveles és keresztesvirágú zöldségek

A levelesek és keresztesvirágúak a fentieknél lényegesen kevesebb fehérjét tartalmaznak, de ettől még nagyon is érdemes fogyasztani ezekből is, hiszen rengeteg antioxidáns, vitamin, vas és rost van bennük. Egy csésze friss spenót elfogyasztásával egyébként körülbelül 1, ugyanekkora adag rukkolával 0,5, ugyanennyi főtt kelbimbóval pedig 4 gramm fehérjét viszünk be a szervezetünkbe. Szintén egy csészényi mennyiség kelkáposztából 3, brokkoliból 4, karfiolból pedig 2 gramm fehérjét biztosít.

Gombák és egyéb zöldségek

Bár technikailag a gomba nem zöldség, ezeket is érdemes megemlíteni a listán – és persze beépíteni az étrendünkbe. Csiperkegombából és laskagombából is egy csészényit kell megennünk ahhoz, hogy 3 gramm fehérjéhez juttassuk a szervezetünket. Nagyszerű fehérjeforrás még a héjában sült burgonya is: egy nagyobb darab 7 gramm fehérjét is tartalmazhat, ráadásul nagyon laktató is. Egy közepes csemegekukoricacső, egy közepes articsóka vagy 8 szál főtt zöldspárga körülbelül 3, egy avokádó pedig négy gramm fehérjét biztosít.



