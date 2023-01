A C-vitamin legfontosabb hatásai

Általános immunerősítő

A C-vitamin antioxidáns hatású, azaz véd a szabadgyökök káros hatásai – például a szív- és érrendszeri kórképek, illetve a daganatos elváltozások – ellen. Növeli az ellenállóképességet, valamint támogatja az immunrendszer működését azzal, hogy elősegíti a szervezetet védő T- és a B-sejtek keletkezését, a fehérvérsejtek termelődését és aktivitását, így fokozva a kórokozók – így például a szezonális vírusok – hatékony legyőzését. Ha hiányt szenvedünk belőle, gyakrabban kaphatunk el különböző fertőzéseket, sűrűbben alakulnak ki gyulladások, ráadásul C-vitamin híján a gyógyulási idő is a többszörösére növekedhet.

Segít megelőzni a vashiányt

A vashiány a lakosság komoly százalékát, elsősorban a nőket, a serdülőket, valamint az egyoldalú – sok esetben húsmentes – diétát folytatókat érinti. Ennek elkerülése érdekében fontos nem csak a magas vastartalmú ételek rendszeres fogyasztására figyelni, hanem arra is, hogy mellette elegendő C-vitamin kerüljön a szervezetbe. Ahhoz ugyanis, hogy a vas megfelelőképpen felszívódjon és hasznosuljon, elengedhetetlenül szükség van rá. Ha ez nem történik meg, vashiányos vérszegénység alakulhat ki, amely első tünete jellemzően a fokozott kimerültség, gyengeség, rossz közérzet és a gyakori fejfájás. Szintén megfigyelhető lehet a véraláfutásokra, zúzódásokra, vérzésekre való megnövekedett hajlam, de utalhat rá a hajhullás, körömtöredezettség, hidegtűrő képesség romlása, szabálytalan szívverés vagy az egyre sűrűbben jelentkező fogínygyulladások is.

A citrusfélék is népszerű forrásai a C-vitaminnak. Fotó: Getty Images

Kollagénképző hatású

A C-vitamin elősegíti a szervezetben képződő kollagén előnyagát, a pro-kollagén létrejöttét is. Hiánya a létfontosságú kollagén szintézis leállását, a csontokból, fogakból, bőrből, kötőszövetekből, inakból, porcokból való leépülését idézheti elő. Csökken a csontsűrűség, megnő a különböző törésekre, fogszuvasodásra és ízületi betegségek való hajlam, a haj és a köröm töredezetté válik, valamint felgyorsul a ráncképződés, a bőr megereszkedik és idő előtti öregedésnek indul. Ha kevés C-vitamint fogyasztunk, a hűvös évszakokban nem csak könnyebben megfázhatunk, hanem a bőr is veszít védekező funkciójából: kiszárad, berepedezik, ezáltal utat enged a gyulladáskeltő kórokozók mélyebb rétegekbe való bejutásának is.

Hatással van a testsúlyra

A C-vitamin részt vesz a cukor energiává alakításában is, ezáltal hozzájárul az egészséges zsíranyagcsere folyamatokhoz. Ha a szükségesnél kevesebb kerül a szervezetbe, megnő az édességfogyasztás iránti sóvárgás, fokozódik a depresszióra való hajlam, ami megsokszorozhatja a stresszevés és a falási rohamok kialakulásának az esélyét. Mivel a kóros elhízás egyik fő oka az úgynevezett túlzott szénhidrátéhség, ezt hatékonyan elkerülhetjük megfelelő mennyiségű C-vitamin bevitellel.

Átgondolt adagolás

Mivel a szervezet a C-vitamint nem képes tartalékolni, ezért fontos, hogy ne egyszerre nagyobb mennyiségben, hanem a nap során fokozatosan adagoljuk. Ez történhet nyers zöldségek, gyümölcsök, magas C-vitamin tartalmú gyógyteák vagy akár fűszernövények fogyasztásával, illetve célzottan, vitaminkészítmények segítségével.

A téli hónapokban különösen fontos szervezetünk védekezőképességének erősítése. Íme nyolc C-vitaminban dús étel, amely segíthet.

A gyógyszertárakban elérhetőek olyan nyújtott hatóanyag leadással rendelkező C-vitamintabletták, amely egész napon át, folyamatosan képesek adagolni az optimálisan szükséges – nagyjából 1000 mg/nap – mennyiséget. Ezek a készítmények megbízható segítséget nyújtanak abban, hogy kiegyensúlyozottan a rendelkezésre álljon a szervezet egészséges működése szempontjából szükséges utánpótlás.

