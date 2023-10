Ilyen szerekkel kezelik az avokádót és a banánt

Milyen eljárásokkal tartják frissen a déligyümölcsöket? – ezzel a kérdéssel kereste meg legutóbb egy levélíró a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih). A szakértők teljes válaszát a Nébih Facebook-oldalán találod, az alábbiakban azonban mi is összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat a témában.

A tárolás során az egyik fontos tényező, hogy megakadályozzák a gyümölcs fonnyadását. Fotó: Getty Images

Így lassítják le az érést

Az úgynevezett „utóérő” gyümölcsöket – amelyek még leszedés után is érnek – éretlenül takarítják be, és csak a fogyasztás előtt érlelik be. Ilyen például a banán és az avokádó. A nem utóérő terményeket, például a narancsot viszont már éretten szedik le. Az érési folyamatokat alapvetően a hőmérséklet csökkentésével, azaz hűtéssel, valamint a tárolóban lévő levegő összetételének szabályozásával tudják leállítani, vagy legalább lelassítani.

A tárolás során az egyik fontos tényező, hogy megakadályozzák a gyümölcs vízveszteségét, vagyis fonnyadását, másrészt pedig a romlást és penészedést okozó gombáktól is meg kell védeni a termést. A kettőt azonban nem könnyű feladat egyszerre megoldani: a fonnyadás legjobb ellenszere ugyanis a magas páratartalom, az viszont kifejezetten kedvez a penészgombáknak. A betakarítás után tehát egy többlépcsős eljárásnak vetik alá a déligyümölcsöket.

Beállítják a megfelelő hűtési hőmérsékletet. A fonnyadás elkerülésére érdekében 90 százalék körüli páratartalmat teremtenek. A légtér oxigéntartalmát lecsökkentik, a szén-dioxid-tartalmát pedig kissé megemelik. Forró vízzel és/vagy szódabikarbónás, timsós vagy klóros vizes áztatással fertőtlenítik a gyümölcsöket. Kifejezetten erre a célra engedélyezett gombaölő szerekkel is kezelik a gyümölcs héját. A termésre végül egy vékony viaszbevonat kerül, amely meggátolja a gyümölcs légzését, illetve megakadályozza a fonnyadást és a gombák héjba való bejutását.

„A fentiekből következik, hogy a déligyümölcsök esetében számíthatunk arra, hogy a terméket valamilyen tárolhatóságot növelő kezelésnek vetették alá. Az esetek jelentős részében ez nem jelent különösebb problémát vagy kockázatot, mert a termék meghámozásával a héjon maradt anyagokat is eltávolítjuk” – írta a Nébih.