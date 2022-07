Az avokádó egyik legáldásosabb hatása

Jó ideje töretlen népszerűségnek örvend az avokádó az egészséges étrendet követők és a diétázók körében. Igazi szuperélelmiszerként tartják számon: vitaminokban – például C- és K-vitaminban –, ásványi anyagokban és antioxidánsokban gazdag, mindezek mellett kiváló rostforrás, ezért rendszeres fogyasztásának számos pozitív élettani hatása lehet. Ezek közé tartozik – amint azt egy friss tanulmány is megerősíti –, hogy hozzájárulhat az LDL, vagyis a “rossz” koleszterin szintjének csökkentéséhez.

Egyesek szeretik, mások nem, megint mások pozitív élettani hatásai miatt eszik rendszeresen. Fotó: Getty Images

Napi egy avokádó tényleg csodákra képes?

A Journal of the American Heart Association című szaklapban nemrégiben megjelent tanulmány szerzői egyebek mellett arra keresték a választ, hogy milyen élettani hatásai lehetnek napi egy avokádó elfogyasztásának, és hogyan befolyásolja az emelkedett derékkörfogattal bírók esetében a viszcerális elhízást (a zsigeri zsír felszaporodását), a koleszterinszintet, a testsúlyt és a testtömegindexet. Amint arról a Medical News Today is beszámolt, a hat hónapig tartó randomizált vizsgálat résztvevőit két csoportba sorolták: az intervenciós csoportba azok kerültek, akiknek étrendjébe beiktattak napi egy avokádót, a kontrollcsoportba pedig azok, akik követték szokásos étrendjüket, vagyis havonta legfeljebb két darab avokádó került a tányérjukra.

A kutatók a vizsgálat kezdetén, majd 8, 16 és 26 hét elteltével MRI-vizsgálattal feltérképezték a résztvevőknél a hasi elhízásért felelős zsigeri zsír mértékét, és vizsgálták a táplálékbeviteli szokásokat is. Noha a szakemberek szerint nem mutatkozott jelentős különbség a két csoport tagjainak egészségügyi állapota között, azt megállapították, hogy akik naponta ettek egy avokádót, azoknak alacsonyabb volt az összkoleszterin- és az LDL-koleszterinszintjük, mindemellett javult a táplálkozásuk minősége, szemben azokéval, akik nagyon ritkán vagy egyáltalán nem fogyasztottak avokádót. A kutatók a súlygyarapodás tekintetében nem találtak markáns különbséget a két csoport tagjai között.

Azt már korábbi vizsgálatok eredményei is alátámasztották, hogy a koleszterinszint szabályozását előirányzó étrend részeként napi egy avokádó csökkenti az LDL-koleszterin szintjét, és fogyasztása kedvezően befolyásolja a szív- és érrendszeri betegségek, valamint az anyagcsere-betegségek kialakulásában szerepet játszó kockázati tényezőket is.

A mostani tanulmánynak ugyanakkor megvoltak a korlátai: ezek közé tartozik, hogy a résztvevőket csak hat hónapon keresztül figyelték meg, hogy nem mindenki fejezte be a vizsgálatot, és az étrenddel kapcsolatos adatgyűjtésnél a kutatók a résztvevők beszámolóira támaszkodtak.