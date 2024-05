Korábban írtunk már a banánhéj felhasználási lehetőségeiről, de a sciencealert.com cikke szerint a napi táplálkozásunkba is kiválóan beilleszthető ahelyett, hogy a kukában végezné.



Egy közelmúltban végzett tanulmány kimutatta, hogy ha a banánhéjat blansírozzák, szárítják és lisztté őrlik, akkor olyan pékáru készíthető belőle, amely ugyanolyan finom, ha nem jobb, mint a búza alapú termékek. A vegán főzőblogok már jó ideje foglalkoznak az alternatív felhasználási lehetőségeivel, de aki nem elkötelezett a növényi táplálkozás irányában, valószínűleg soha nem gondolt arra, hogy banánhéjjal főzzön. Pedig nemcsak teljesen biztonságos, a tudósok azt is bebizonyították, hogy még egészséges is.

Ha legközelebb banánt fogyasztunk, erősen gondoljuk át a héj hasznosítását, lehet, hogy az emésztőrendszerünk meg fogja köszönni. Fotó: Getty Images

A kísérlet termékeinek ízvizsgálata során a fogyasztók arról számoltak be, hogy ugyanolyan elégedettek voltak az ízekkel, mint a banánhéj nélküli cukros sütikkel. Még ásványi anyagokat és rákellenes tápanyagokat is tartalmaz bőségesen. A banánhéjjal dúsított cukros keksz jelentősen több rostot, magnéziumot, káliumot és antioxidáns vegyületet tartalmaz.



Hátránya azonban, hogy a túl sok banánhéjliszt hozzáadásával kissé barnák és kemények a sütik, valószínűleg a túl nagy mennyiségű rosttól. De amikor a süteményeket kevesebb - 7,5 százalék banánhéjat tartalmazó - liszttel készítették, a sütemények textúrája egyensúlyba került, és ráadásul kiderült, hogy három hónapig szobahőmérsékleten is jól eláll a kamrapolcon.



Míg a tanulmány csak a banánhéj sütött süteményekhez való hozzáadásának következményeit vizsgálta, az eredmények azt sugallják, hogy a banánhéj lisztjét kenyerekben, süteményekben és tésztákban is érdemes megfontolni. Ráadásul a gyümölcs sárga héja természetes ételszínt ad a sült terméknek. A búzaliszt akár 10 százalékának banánhéjliszttel való helyettesítése magasabb fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalommal gazdagíthatja a sült kenyeret.



A banán héjának elfogyasztása nemcsak egészséges jövőbeli lehetőség, egyben segíthet csökkenteni az egyre fokozódó élelmiszer-pazarlást. A banán súlyának körülbelül 40 százaléka a héjában van, és ezt a tápanyagban gazdag külső burkot egyszerűen kidobjuk.



Természetesen a banánhéj nyersen teljesen haszontalan, de ha jól van elkészítve, akkor tényleg nagyon jó ízű lehet, sőt meg is hosszabbíthatja egyes termékek eltarthatóságát, mivel a héj antioxidáns és antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkezik.



Ha legközelebb banánt fogyasztunk, erősen gondoljuk át a héj hasznosítását, lehet, hogy emésztőrendszerünk meg fogja köszönni.