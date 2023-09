Rosszat teszel magadnak, ha így fogyasztod a banánt

A smoothie-k és a tejes-gyümölcsös turmixok nemcsak ízletesek, de remekül be is illeszthetők az egészséges étrendbe. Ha azonban más gyümölcsök mellé banánt is teszünk az ilyen italokba, azzal csökkenthetjük a tápanyag-felszívódás arányát – írta meg a Kaliforniai Egyetem friss kutatása alapján a hvg.

Nem mindegy, milyen gyümölcsöket kombinálsz a smoothie-dban. Fotó: Getty Images

Nem a banán a legjobb összetevő

A banán édes és eltelít, ráadásul egész évben elérhető a boltokban – nem csoda tehát, hogy ez az egyik olyan gyümölcs, amely sok háztartásban szinte mindig van otthon. Innentől pedig adja magát, hogy a gyümölcsturmixba és a smoothie-kba is beletegyük – a szakértők szerint azonban ez nem annyira jó ötlet.

Egy friss vizsgálat ugyanis megállapította, hogy a banánt is tartalmazó turmix elfogyasztása után jóval kevesebb flavanol szívódik fel a többi gyümölcsből, mint a kizárólag bogyós gyümölcsöket tartalmazó ital bevitelével, vagy a flavanolkapszula szedésével. Ennek oka a banánban – és a sok más gyümölcsben és zöldségben – megtalálható polifenol-oxidáz enzim.

A banán egyébként önmagában nagyon is egészséges. Korábbi cikkünkben 15 érvet is felsoroltunk a fogyasztása mellett.

A flavanol kifejezés olyan bioaktív vegyületet takar, amely jótékony hatással van a szívre és a kognitív egészségre. Jelentős mennyiséget tartalmaz belőle például az alma, a körte, az áfonya, a szeder és a szőlő is. Ám, ahogy fentebb írtuk, nem mindegy, hogy a legjobb felszívódás érdekében milyen egyéb összetevőkkel kombináljuk ezeket a gyümölcsöket.