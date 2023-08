Több mint 200 kilót fogyott ez a férfi, így csinálta

Gyerekkori minták, érzelmi evés, gyorséttermi koszt és a cukor vezetett odáig, hogy egy fiatal férfi, Beau Griffin súlya nemcsak elérte a 300 kilót, de át is lépte. A súlya testileg és lelkileg is olyan nagy nehézséget jelentett számára, hogy egy ponton az öngyilkosságot fontolgatta. Végül ezeket a gondolatokat képes volt elhessegetni, és a megoldáskeresés felé terelni magát.

Családi minták, egészségtelen szokások

Griffin szülei is túlsúlyosak voltak, és nem tudták, hogyan segítsenek neki, amikor gyerekként elkezdett felfelé kúszni a súlya. Sőt, épp ellenkezőleg: úgy emlékszik, apja bátorította is falánkságát. „Azt mondtam magamban: ha négy csirkecomb megevése lenyűgözte őt, akkor mi lenne, ha hatot ennék?” – idézte a 39 éves férfit a Today.com.

Majd hozzáteszik: Griffin érzelmi evőnek is nevezte magát. Számára az étel mindig megoldás volt, ha dühös, ideges, depressziós volt, vagy egyszerűen csak unatkozott. Ha ünnepelt, akkor is evett. Ha megéhezett, a legkézenfekvőbb egy gyorsétterem felkeresése volt számára, ahol dupla sajtburgert, sült krumplit és csokis shake-et rendelt. Ezen kívül pedig cukros finomságokkal is elkényeztette magát, a shake mellett sütiket és a fagylaltos tortát is gyakran fogyasztott.

A fordulópont

De persze, az ilyen egészségtelen életmód nem mehet tovább a végtelenségig. A fiatal férfi súlya 2014-ben elérte a 333 kilót. Ez kihatott a mozgékonyságára és a mentális egészségére is. „Eljutottam arra a pontra, amikor már csak az ágyban feküdtem” – emlékezett vissza.

A fordulópont akkor jött el, amikor egy barátja, akire Griffin felnézett, figyelmeztette, mennyire önző dolog, hogy nem próbál lefogyni. Arra kérte, gondoljon bele, a szerettei mennyire szenvednének, ha korán meghalna.

A kemény szavak hatottak. A fiatal férfi ekkor, 326 kilósan kezdett erőt gyűjteni magában a változáshoz, és ekkor kezdett foglalkozni a bariátriai műtétekkel. Ez viszont nem ment azonnal: az orvosok azt javasolták, először fogyjon valamennyit, hogy biztonságosan alávethesse magát a beavatkozásnak. Első lépésként Griffin a cukros üdítőktől szabadult meg, ami segített leadni az első 45 kilót.

Sikeres beavatkozás, jelentős változások

2015-ben gyomor bypass műtéten esett át, így a gyomra tojás méretűre szűkült, és kevesebb ételt tud befogadni. Így gyakran eszik, de keveset, és főleg fehérjét. Fitneszprogramja első körben annyiból állt, hogy a közeli park egyik padjától a másikig sétált, aztán elkezdte használni az edzőterem medencéjét.

„Az ízületeim rossz állapotban voltak a sok súly cipelésétől, a térdem és a bokám nem volt túl jó állapotban. Ezért beültem a medencébe, hogy tornázzak – emlékezett vissza. Majd hozzátette – Ez tette lehetővé, hogy végül átüljek a konditeremben a kerékpárra, majd ellipszistrénerre váltsak. Ezután kezdtem el a súlyokat is használni.” Griffin mostanában heti négy-öt napot edz, 45 perc kardiót és 30 perc súlyzós edzést iktat be, az edzései során mindig váltogatva, mely izomcsoportokat mozgatja át.

A férfi jelenleg 122 kiló, és további motivációt jelenthet számára, hogy átalakulásával 2023-ban megnyerte a Submit Your Fit nevű versenyt, ami a leginspirálóbb fitneszutakat keresi.

Visszalépések és győzelmek

2020-ban Griffin két műtéten esett át, hogy eltávolítsák a felesleges bőrt a felső és alsó testéről, ami tovább javította a mozgékonyságát.

Útja azonban nem volt komplikációmentes: gyomor bypass műtétje után vérrög keletkezett a tüdejében, a bőrműtét után pedig fertőzés alakult ki a lábában. Mégis úgy érzi, megérte, hiszen átalakulása megváltoztatta az életét. Elutazott Hawaiira, és túrázott a Diamond Head túraútvonalon, ejtőernyőzött és vitorlázott Mexikóban, és 3 éve párkapcsolatban él. „Mindezek a dolgok nem lettek volna lehetségesek, ha nem döntök úgy, hogy változtatok” – emelte ki Griffin.

3 irányelv, amelyek szerint él a 204 kilót fogyott férfi

Beau Griffin három olyan irányelvet tart be, amelyek segítenek neki, hogy egészségtudatosabban éljen tovább, ezek pedig a következők.

Az egészségünk a vagyununk: Komolyan kell venni, és mindent meg kell tenni, hogy jobbá tegyük.

Soha ne mondjunk le magunkról: Lehet, hogy ma a pokolban érezzük magunkat, de dönthetünk és cselekedhetünk másként, utána új élményben lesz részünk.