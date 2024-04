Ha több vizet iszunk, akkor könnyebben lefogyunk?

Többen is arra esküsznek, hogy ha étkezés előtt több vizet isznak, akkor kevesebbet esznek. De vajon van ennek az állításnak alapja? A Healthline ennek járt utána.

A vízfogyasztás fokozott szimpatikus aktivitással jár. A szervezet szimpatikus rendszere olyan dolgokat aktivál, mint a szívritmus és az anyagcsere. Ezért a vízivás gyorsíthatja az anyagcserét és arra is hatással lehet, hogy a szervezet mennyi energiát (vagy kalóriát) éget el.

Mindenképpen egészségesebb választás a víz, mint a cukros italok. Fotó: Getty Images

Egy 2023-as tanulmányban a kutatók megállapították, hogy azok az emberek, akik minden étkezés után 200-250 milliliter meleg vizet ittak, többet fogytak és alacsonyabb BMI-t mutattak, mint azok, akik nem fogyasztottak vizet.

Egy régebbi vizsgálatban a résztvevők vizet, sóoldatot vagy szacharózt kaptak inni. Ezután megmérték, hogy ezek az italok milyen hatással voltak arra, hogy mennyi kalóriát égettek el nyugalmi állapotban.

A szobahőmérsékletű víznek nem volt hatása, míg a hűtött víz kis mértékben, napi 23 kalóriával növelte a napi elégetett kalóriát. A szacharózos ital azonban sokkal jelentősebb növekedést mutatott az energiafelhasználásban. Nem lehet tehát egyértelműen kijelenteni, hogy a víz önmagában hatékony lehet a súlyvesztéshez: további kutatásoknak ebben a témában kifejezetten a hideg és a meleg folyadékok energiafelhasználásra gyakorolt hatására kellene összpontosítaniuk.

Csökkentheti az éhségérzetet a víz?

Egy 2018-as kutatás szerint valóban érezheti magát kevésbé éhesnek az, aki vizet iszik például ebéd vagy vacsora előtt, de ez csak az átlagos testsúlyú és BMI-indexszel rendelkező emberekre volt igaz. Az nem volt világos, hogy túlsúlyos vagy elhízott személyek esetében is így van.

Egy 2016-os kutatás szerint amennyiben más módon nem figyelünk az étrendünkre, kevesebb kalóriát viszünk be a szervezetünkbe, ha cukros italok helyett vizet választunk. Azoknak, akiknek problémáik vannak az anyagcseréjükkel, vagy elhízottak, a víz segíthet több kalóriát elégetni. A vízivás serkentheti a szervezetet a zsírbontásra anélkül, hogy megemelné a vércukorszintet vagy az inzulint, ami szintén hozzájárulhat a fogyáshoz.

Egy másik 2018-as tanulmány viszont nem talált összefüggést az elhízott vagy túlsúlyos fiatalok fogyása és vízfogyasztása között.

Ez esetben is tehát csak azt lehet kijelenteni, hogy több vizsgálatra van szükség ezen a területen.

Mi a helyzet a súlygyarapodással?

Egy 2013-as kutatás szerint az emberek általában 1,45 kilogrammot szednek fel minden 4 évben. Arra a megállapításra jutottak, hogy azok, akik napi plusz egy pohár vizet ittak, ezt a gyarapodást 0,13 kilóval csökkenteni tudták. Azok viszont, akik a víz helyett cukros üdítőket ittak, ez a szám csak 0,5 kiló volt.

Egyes kutatások tehát ugyan megerősítik az elméletet, de még nincs elegendő bizonyíték ahhoz, hogy egyértelmű ok-okozati összefüggést lehetne kijelenteni. Az biztos, hogy a vízfogyasztásra mindenképpen oda kell figyelni: általánosságban napi két literre kell törekedni, de akár többre is, életmódunktól és egészségi állapotunktól függően. Az is biztos, hogy jobban járunk vele, mint a különböző cukros italokkal, amikkel rengeteg kalóriát viszünk be a szervezetünkbe. Azt viszont ne várjuk tőle, hogy önmagában elegendő ahhoz, hogy leadjuk a plusz kilókat.