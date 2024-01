Kitart még az újévi fogadalom? Íme 5 szabály a tartós fogyáshoz

Túl vagyunk január 19-én, amikor állítólag a legtöbben feladják az újévi fogadalmaikat. A felmérések szerint évkezdetkor minden ötödik ember változtatni akar, viszont csak 8 százalékuknak sikerül. A fogyatkozó elszántságnak igyekszik új lendületet adni tanácsaival a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, hogy hosszú távon be tudd tartani az életmódváltásra tett ígéreted.

A kilóktól és a plusz centiktől lassan kell megszabadulni. Fotó: Getty Images

Íme az okos és tartós életmódváltás 5 szabálya:

- Írj táplálkozási naplót, amiben minden falatot és az italokat is rögzítesz! Azonnal látni fogod, hol csúszol meg és azt is, hogyan lehet a felesleges kalóriákat különösebb megerőltetés nélkül megspórolni. A leírtakból sok hibát kiszűrhetsz, de a dietetikusnak is segítség, hogy valóban testhezálló tanácsokat adhasson.

- Tűzz ki reális célokat! Fél év alatt 5-10 százalékos fogyás éppen elegendő! Ahogy a plusz kilók sem néhány nap alatt jöttek föl, úgy a leadásukhoz is fokozatosság és idő kell. Hetente fél-egy kilótól kell megszabadulni, ami apránként, 4-6 hónap alatt elvezethet a kívánt eredményhez, ráadásul könnyebb is hosszú távon megtartani.

- Használd az okostányért! Ez ugyanis megmutatja a különböző ételek és italok fogyasztásának helyes arányát és mértékét. Amikor a testsúly csökkentése a cél, akkor is ugyanezek az étkezési szabályok érvényesek, csak figyelni kell a napi kalóriabevitelre is.

- Válassz okosan az élelmiszerek közül! 20 helyett 12 százalékos tejföl, soványabb hús vagy sajt – már ennyivel is csökkentheted a kalóriabevitelt. A csomagolt élelmiszerek címkéjén leolvashatod a kalória mellett a só- és cukortartalmat is. Otthon pedig készítsd az ételeket kevesebb zsiradékkal, cukorral és sóval!

- Ne sanyargasd magad! Ne koplalj! Akkor van nagyobb esélyed a sikerre, ha nem a lemondásokra koncentrálsz. Tekintsd inkább izgalmas kihívásnak az életmódváltást, bátran próbálj ki új ízeket, ételeket, recepteket és mozgásformákat! Haladj apró lépésekben, semmiképp ne dőlj be a villámdiétáknak, kétes fogyókúrás szereknek! Minél színesebb és változatosabb az étrended, annál könnyebb betartani.