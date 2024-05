Kiderült: minden második rákos megbetegedést ez okozza

Az elhízás felelős a rákos esetek közel feléért – derült ki a svédországi Lund Egyetem friss kutatásának eredményeiből.

Könnyebb megelőzni, mint változtatni. Fotó: Getty Images

40 éven keresztül figyelték a résztvevőket

A kutatók közel 800 ezer svéd, norvég és osztrák résztvevőt figyeltek meg negyven éven keresztül. Ez idő alatt kiemelt figyelmet szenteltek a testsúlyváltozásaikra, a vérnyomásukra, de folyamatosan monitorozták a vércukorértékeiket, a vérzsírszintjüket és megfigyelték az életmódjukat is.

Akarod tudni, szükséged van-e fogyókúrára? Számold ki!

A végeredmény alapján elmondható, hogy a vizsgált esetek 40 százalékában találtak kapcsolatot a túlsúly és a rák kialakulása között. 32 különböző rákfajta esetében bizonyult relevánsnak az eredmény, míg korábbi nemzetközi kutatások csak 13 típusnál találták meg az összefüggést. Az elhízás tehát valószínűleg sokkal több rákfajta kockázati tényezője, mint azt eddig gondolták. Az elhízás többféleképpen is hozzájárulhat a különféle daganatok kialakulásához, ám a legfontosabb tényező az inzulinrezisztencia és a szervezetben lévő krónikus gyulladások.