„Nem a gyógyszer viszi le a kilókat, de segít benne” – így működnek a legkeresettebb fogyasztószerek

A közelmúltban több hírt is lehetett olvasni a hazai és nemzetközi sajtóban olyan hírességekről, akik gyógyszeres segítséggel értek el gyors és látványos fogyást. De nem csupán híres emberek keresnek hasonló megoldást súlyproblémáikra. Tavaly például mi is beszámoltunk a rendőrségi bejelentésről, mely szerint egy 43 éves budapesti nő szexuális ajánlattal vesztegetett meg egy nyíregyházi háziorvost, hogy cserébe írjon fel neki itthon kizárólag cukorbetegek számára és receptre elérhető, fogyást is segítő készítményt. Idén júniusban pedig az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tett közzé felhívást arról, hogy 2022 óta számos esetben találtak olyan gyógyszerhamisítványokat, amelyek célcsoportját a cukorbetegek és fogyni vágyok jelentették.

Az inkretinalapú gyógyszerek komoly segítséget nyújthatnak a fogyáshoz. Fotó: Getty Images

E történetek közös pontja egy olyan gyógyszercsoport, amely iránt mind nagyobb igény mutatkozik globálisan. Annál is inkább, mert napjainkban már-már járványos mértéket ölt az elhízás terjedése. A Föld népességén belül 2,5 milliárd ember küzd súlyproblémákkal a WHO becslései szerint, köztük is mintegy 900 millióan kifejezetten elhízással. De egyáltalán hogyan segítik elő a súlyfelesleg leadását az említett gyógyszerek? Milyen esetekben jöhet szóba az alkalmazásuk, és hogyan juthatnak hozzá ilyen készítményekhez a magyar betegek? A téma kapcsán felmerülő legfontosabb kérdésekkel dr. Mutnéfalvy Zoltán belgyógyász, endokrinológus szakorvoshoz fordultunk.

Megkönnyítik az életmódváltást

„Olyan csodaszerek nincsenek, amelyek pusztán attól, hogy bevesszük vagy beadjuk őket, egy csapásra eltüntetnék a súlyfelesleget. A fogyásért továbbra is tenni kell. Anélkül, hogy odafigyelnénk az életmódunkra, nem lehet eredményt elérni” – szögezte le azonnal a szakember. Hozzátette azonban: ha nem is helyettesítik, azért nagyban megkönnyíthetik az életmódváltást a szóban forgó készítmények. Mindezt elsősorban az étvágy csökkentése révén. „A központi idegrendszerben, agyi központokban hatva lecsökkentik az étvágyat és az étkezés örömszerző hatását. Tehát segítenek leküzdeni a függőséget, amely az étkezési szokásainkkal kapcsolatban kialakulhat. Ezáltal a kalóriabevitelen is sokkal könnyebb szigorítani, méghozzá szenvedés nélkül. Tehát nem a gyógyszer maga viszi le a kilókat, meg égeti a zsírt, de az éhséget csillapítva elősegíti, hogy oda tudjunk figyelni az étkezésünkre” – foglalta össze Mutnéfalvy doktor.

A hatásmechanizmus alapját egy hormon, a glukagonszerű peptid-1 (GLP-1) jelenti. Ez a tápcsatornában termelődik étkezés hatására, valamint a szénhidrátok és zsírok bélben történő megjelenésekor. A GLP-1 fokozza az inzulinelválasztást, továbbá lassítja a gyomorürülést, egyben az agyi központokban csökkenti az étvágyat, teltségérzetet alakít ki.

Grafika: Getty Images

Kettes típusú cukorbetegek kezelésére már több mint egy évtizede alkalmaznak olyan gyógyszereket, amelyek a GLP-1 hatását utánozzák. Így derült fény azok fogyasztó hatására is: megfigyelték ugyanis, hogy a cukorbetegek látványos fogyást mutatnak e készítmények használata mellett, holott ez korábban egyáltalán nem volt jellemző erre a betegcsoportra. Mára az úgynevezett GLP-1-receptor-agonistákat önálló fogyasztószerként is törzskönyvezték, azaz erre a célra is elérhetőek – és nem csupán cukorbetegek számára.

Magyarországon jelenleg liraglutid hatóanyagú fogyasztószer van forgalomban, amely bár vényköteles, receptet azonban akár háziorvosok is felírhatnak. Mint azt dr. Mutnéfalvy Zoltán a szakmai kritériumokról elmondta, olyan esetekben jöhet szóba a szer alkalmazása, ha a páciens testtömegindexe (BMI) meghaladja a 30-as, elhízást jelző értéket. Ezenkívül 27-es BMI felett is fel lehet írni, ha a betegnél egyéb társbetegségek is fennállnak: például magas vérnyomás, magas koleszterinszint, inzulinrezisztencia, prediabétesz vagy diabétesz. „Talán ez az első olyan fogyasztószer, amelyet viszonylag jó szívvel lehet ajánlani, mert nincs igazán kedvezőtlen mellékhatásprofilja” – árulta el a szakember, hozzátéve, hogy a lehetséges mellékhatások főként emésztőszervi jellegűek. A gyógyszer bevezetésekor vagy dózisemeléskor előfordulhat átmeneti émelygés, hányás, gyomortáji diszkomfort, székrekedés, ritkán hasmenés, esetleg szívdobogásérzés, szédülékenység, pulzusszám-emelkedés. Súlyos mellékhatások viszont – mint a hasnyálmirigy-gyulladás, epeúti kőképződés vagy gyulladás, emelkedett májenzimszintek, tartós hányás és kiszáradás, akár veseelégtelenség – csak nagyon ritkán jelentkeznek.

Dr. Mutnéfalvy Zoltán. Fotó: magánarchívum

Ami pedig a mérleg másik nyelvét illeti, e fogyasztószerek nemcsak rövid, de közvetetten akár hosszú távon is segíthetik az egészséges testsúly elérését és megtartását. „Megfigyelték, hogy ha a páciens tartósabban, mondjuk 6-12 hónapig is használja ezeket a készítményeket, akkor valamelyest átalakul a szervezete. A kisebb ételadagok nyomán a gyomor beszűkül, így hamarabb kialakul a teltségérzet azután is, hogy már elhagyta a készítményt. Ezenkívül az étkezési szokások is megváltoznak ennyi idő alatt: a szénhidrát- és kalóriadús ételek a későbbiekben is kevésbé kerülnek elő, és inkább az energiaszegényebb, egészségesebb táplálékok felé fordul az ember. Nyilván a tudatosság nagyon fontos. Tehát amíg tart a gyógyszeres kezelés 6-12 hónapos periódusa, addig meg kell tanulni, milyen adagokat ehet a beteg, hogy kontrollálni tudja a súlyát, és erre a későbbiekben is figyelnie kell. Ellenkező esetben, ha visszatér minden a régi kerékvágásba, akkor bizony a súly is vissza fog jönni” – emelte ki Mutnéfalvy doktor.

Újabb fogyasztószerek, amelyek még nem kaphatók itthon

A liraglutid mellett két másik, újabb hatóanyag is említést érdemel. A szemaglutidot mint GLP-1-analógot szintén alkalmazzák a 2-es típusú cukorbetegség terápiájában, de a dán Novo Nordisk immár önálló fogyasztószerként is forgalmazza. Csakhogy az injekciós készítmény egyelőre csupán néhány nyugati országban érhető el ez utóbbi indikációra. Mint azt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtól megtudtuk, a fogyasztószerre az Európai Bizottság minden európai uniós tagállamra közvetlenül kötelező érvényű forgalomba hozatali engedélyt adott ki, ezzel együtt a hazai forgalmazás egyelőre nem kezdődött el. Ugyanez a helyzet az amerikai Eli Lilly and Company tirzepatid hatóanyagú készítménye esetében is, amely a GLP-1 mellett egy másik inkretin hormon, a glükózdependens inzulinotrop polipeptid (GIP) receptoraira is hat. A GIP hatása sok tekintetben hasonlít a GLP-1-éhez, a kettőt kombinálva ugyanakkor nemcsak a gyógyszer hatékonysága növekszik, de a mellékhatások is tolerálhatóbbá válnak.

Inkretinalapú fogyasztószerek hatóanyagai Hatóanyag Mely hormon hatását utánozza? Kapható Magyarországon? Engedélyezett a hazai forgalmazása? liraglutid GLP-1 igen, vényköteles igen szemaglutid GLP-1 nem (jelenleg csak cukorbetegség kezelésére elérhető) igen tirzepatid GLP-1 és GIP nem igen

Ráadásul további fejlesztések is zajlanak a területen, így a jövőben várhatóan tovább bővül majd a hasonló hatásmechanizmusú fogyasztószerek repertoárja. A Novo Nordisk például tavaly arról adott hírt, hogy a klinikai kísérletek ígéretes eredményeket hoztak eddig a szemaglutid szájon át szedhető formája kapcsán. Idén márciusban pedig a dán gyógyszergyártó cég azt is bejelentette, hogy a korai klinikai kísérletek tanúsága szerint egy új hatóanyag, az amikretin hatékonysága még a szemaglutidét is jócskán felülmúlhatja.

Még várni kell az új fogyasztószerekre

Kíváncsiak voltunk, vajon mikor kerülhet forgalomba Magyarországon fogyasztószerként a szemaglutid és a tirzepatid. Előbbi esetében a Novo Nordisk hazai leányvállalata nem reagált megkeresésünkre – amennyiben választ kapunk tőlük, frissítjük cikkünket. Saját értesüléseink szerint a termék széles körű bevezetésének akadálya jelenleg a gyártói kapacitás, amelynek bővítése ugyan folyamatosan zajlik, de a mérleg másik oldalára óriási kereslet nehezedik. A Novo Nordisk komplex szempontrendszer alapján dönt arról, mely országokban kezdi meg a szer forgalmazását, szem előtt tartva az ellátásbiztonságot, hogy azok a betegek, akik elkezdték a készítményt alkalmazni, biztosan hozzájuthassanak a kúra teljes időtartama alatt. Mindezek tükrében – óvatos becslések szerint – talán 2026-ban válhat elérhetővé itthon a szemaglutid hatóanyagú fogyasztószer.

A tirzepatid hatóanyagú szer kapcsán a Lilly Hungária Kft. válaszában nem jelölt meg konkrét időpontot. „Tisztában vagyunk vele, hogy jelentős a kielégítetlen igény és nagy a kereslet az inkretinalapú gyógyszerek iránt. Célunk, hogy gyógyszereinket elérhetővé tegyük mindazok számára, akiknek szükségük van rá a betegségük kezelése során. Az említett termék bevezetése világszerte folyamatban van, időzítése országonként változik, mivel számos tényezőt figyelembe veszünk, beleértve ellátási képességünket, a keresletet és más vállalatok termékeinek elérhetőségét is” – írják lapunkhoz eljuttatott közleményükben.

Kérdésünkre dr. Mutnéfalvy Zoltán bizakodóan nyilatkozott azt illetően, hogy vajon e gyógyszercsoport alkalmas lehet-e arra, hogy eszközt nyújtson az elhízás világjárványa visszaszorításához. Szerinte azokban az esetekben valóban nagy lökést adhat a gyógyszeres kezelés, amikor megvan ugyan az akarat a betegben a fogyásra, mégsem sikerült azt megindítania. „Ha sikerül elérni egy jelentősebb testsúlycsökkenést, akkor azzal az anyagcsere is javul. Ez a jobb anyagcserehelyzet pedig a gyógyszer elhagyását követően is hosszabb távon fennmarad. Így aztán könnyebb lesz megtartani az elért eredményeket, mint, mondjuk, eljutni odáig egy magasabb súlyról és rosszabb anyagcserehelyzetből. Ilyen módon szerintem igenis hozhatnak áttörést ezek a készítmények” – magyarázta a szakember.

Nem a gyógyszer az első lépés

Bármennyire is ígéretesnek tűnnek, Mutnéfalvy doktor óva int bárkit is attól, hogy jelentős súlyfelesleggel rögtön a fogyasztószerekben gondolkodjunk. Mint mondja, általában életmódbeli tényezők húzódnak meg az elhízás hátterében, ritkábban pedig hormonális zavarok. Ha ezeket nem rendezzük előbb, akkor a gyógyszeres kezelése hatása is kisebb lesz, valamint nem lesz tartós.

Így tehát súlyproblémák esetén az első lépés mindig az életmód átgondolása, újratervezése, beleértve a rendszeres testmozgást és a táplálkozást egyaránt. Érdemes számba venni, hogyan étkezünk. Mennyi kalóriát viszünk be egyáltalán naponta? Be tudjuk-e tartani, hogy nem egy-egy bőséges vacsorát tartunk a nap végén, hanem szépen beosztva legalább három kisebb étkezést iktatunk be a nap folyamán? Érdemes csínján bánni a finomított élelmiszerekkel is, a cukros és alkoholos italokat pedig teljes mértékben elhagyni, mivel azokkal rengeteg kalóriát vihetünk be szinte észrevétlenül. Amennyiben pedig az életmód rendezése nem hoz eredményt, akkor hasznos endokrinológussal konzultálni, aki a megfelelő vizsgálatokkal segíthet kideríteni, minden rendben van-e a hormonháztartásunkkal. Egyes hormonális zavarok ugyanis könnyen útját állhatják a fogyókúrás erőfeszítések sikerének.

Pajzsmirigy-aluműködés: bár a pajzsmirigybetegekre nem jellemző az extrém fokú elhízás, a szerv alulműködése fogyási nehézségeket okozhat.

bár a pajzsmirigybetegekre nem jellemző az extrém fokú elhízás, a szerv alulműködése fogyási nehézségeket okozhat. Inzulinrezisztencia: az állapot lényege, hogy a szervezet sejtjei nem reagálnak megfelelő érzékenységgel az inzulinra. Emiatt a hasnyálmirigy sokkal több inzulint kénytelen termelni a vércukorszint szabályozása érdekében. Az inzulin viszont a zsírsejteket növelő, energiaraktározást erősítő hatással is bír, ennél fogva súlygyarapodást eredményezhet.

az állapot lényege, hogy a szervezet sejtjei nem reagálnak megfelelő érzékenységgel az inzulinra. Emiatt a hasnyálmirigy sokkal több inzulint kénytelen termelni a vércukorszint szabályozása érdekében. Az inzulin viszont a zsírsejteket növelő, energiaraktározást erősítő hatással is bír, ennél fogva súlygyarapodást eredményezhet. Mellékvesekéreg-túlműködés: ritkán ez is állhat az elhízás hátterében. Mellékvesekéreg-betegség esetén jellemző tünet, hogy az érintettek főként hasra, arcra híznak, a végtagjaik pedig viszonylag soványak, vékonyak maradnak.

ritkán ez is állhat az elhízás hátterében. Mellékvesekéreg-betegség esetén jellemző tünet, hogy az érintettek főként hasra, arcra híznak, a végtagjaik pedig viszonylag soványak, vékonyak maradnak. Tesztoszteronhiány: férfiaknál felmerülhet a tesztoszteron hormon hiányának lehetősége is. Ilyenkor az izomtömeg helyett inkább a zsírtömeg nő a szervezetben, ami súlyproblémákba torkollhat.

férfiaknál felmerülhet a tesztoszteron hormon hiányának lehetősége is. Ilyenkor az izomtömeg helyett inkább a zsírtömeg nő a szervezetben, ami súlyproblémákba torkollhat. PCOS: a policisztás ovárium szindróma nőknél lehet az elhízás kiváltó oka és következménye egyaránt. Ezt mindenképpen érdemes tehát ellenőrizni endokrin vonalon.

„Ha találunk ilyen jellegű eltéréseket, akkor mindenképpen ezekkel kell először foglalkozni. Majd pedig amikor már sikerült rendezni a zavarokat, akkor jöhetnek az étvágycsökkentő fogyasztószerek. Máskülönben a gyógyszer elhagyása után minden újból kezdődne elölről, azaz ismét kialakulna a túlsúly” – húzta alá a szakember.