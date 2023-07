Az ultrafeldolgozott ételek egészségkárosító hatásairól eddig is sokat tudtunk, újabban azonban kiderült, hogy az amerikai idősek tizedénél már függőség is kialakult ezektől a táplálékoktól. Ez a fajta addikció a nőket, valamint a túlsúlyos, mentális problémákkal küzdő és magányos időseket lényegesen nagyobb arányban érinti – hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer.

Vigyázz, az ultrafeldolgozott ételek erős függőséget okozhatnak! Fotó: Getty Images

Mi az az ultrafeldolgozott élelmiszer?

Az amerikaiak kedvenc édességei, sós rágcsálnivalói és cukros italai, valamint a kényelmi ételek és a gyorskaják mind az ultrafeldolgozott élelmiszerek közé tartoznak. Ezek közös jellemzője, hogy tápanyagokban szegények, bővelkednek viszont az úgynevezett üres kalóriákban, a mesterséges ízfokozókban és egyéb adalékanyagokban, valamint jellemzően egészségtelenül magas a telízettzsír-, cukor- és sótartalmuk. Egy friss amerikai közvélemény-kutatás eredményei alapján ráadásul beigazolódott, hogy az idősebbek jelentős százaléka egészségtelen kapcsolatban áll ezekkel.

Az erős sóvárgás a leggyakoribb tünet

A Facebook-bejegyzésben a SciTechDaily cikkére hivatkozva azt írták, a megkérdezettek csaknem ötöde bevallotta, hogy hetente legalább 2-3 alkalommal próbál „leszokni” ezekről az ételekről – vagy legalább mérsékelni azok fogyasztását –, azonban nem jár sikerrel. A cikk szerint dr. Ashley Gearhardt pszichológus és csapata egy olyan 13 kérdésből álló kérdőívet állított össze, amellyel fel tudták mérni, hogy az idősebb amerikaiak tapasztalják-e az erősen feldolgozott ételekhez köthető függőség jeleit, és amennyiben igen, mennyire gyakran. A jellemző tünetek közé sorolják a sóvárgást, a bevitel csökkentésére való képtelenséget és az elvonási tüneteket is.

A válaszadók mintegy negyede legalább heti egyszer érez olyan erős sóvárgást a feldolgozott élelmiszerek után, hogy szinte képtelen másra gondolni addig, amíg igényét ki nem elégíti. 12 százalékuk pedig legalább hetente 2-3 alkalommal is szorong étkezési szokásai miatt. A szakértők szerint a kutatás alátámasztotta felvetésük létjogosultságát, miszerint be kellene vezetni az éves orvosi rutinvizsgálatok sorába a függőséget okozó étkezési szokások szűrését is.

A függőség szó talán erősnek tűnhet, ha ételekről beszélünk, kutatások azonban kimutatták, hogy az agy ugyanolyan erősen reagál az ultrafeldolgozott – különösen a magas cukor-, keményítő- és zsírtartalmú – élelmiszerekre, mint a nikotinra, az alkoholra és egyéb függőséget okozó termékekre” – mutatott rá Gearhardt.

A szakemberek szerint ezek az eredmények rámutattak arra, hogy egyes embereknek szakértői segítségre is szükségük lehet a problémás ételek elhagyásához, akárcsak a dohányzásról vagy az ivásról való leszokáshoz. A reprezentatív közvélemény-kutatást egyébként 2022 júliusában végezték online és telefonon, 2163 idős személy bevonásával.

