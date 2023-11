Ezeket hiányolja a dietetikus a fejadaglistából

Konkrét forgatókönyvet szab meg a kormány katasztrófahelyzetekre: a közelmúltban egy új jogszabálytervezettel került nyilvánosságra az egy főre számolt fejadaglista, mely szerintük fedezi az alapvető tápanyagszükségletet. A kormány a lakosság alapellátásához szükséges termékek havi fejadagját fejenként úgy határozta meg havonta, hogy azok között szerepel többek között 3 kiló hús, másfél kiló zsiradék, 2 kiló liszt, 15 darab tojás, fél kiló cukor, 9 kiló kenyér, negyed kiló élesztő, 1 kiló savanyúság, 11 liter tej és 120 liter ivóvíz – írja a HVG.

A zöldségek is sokáig elállnak, ha jól tároljuk. Fotó: Getty Images

A fejadag több tényezős

Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét a HVG kérdezte arról, mennyire lennének alkalmasak a listában szereplő adagok arra, hogy szükség esetén egy hónapon át élelmet biztosítsanak. A szakember szerint a listában egy univerzális adagot határoztak meg, vagyis egy ülőmunkát végző férfi, vagy egy fizikailag kevésbé aktív nő napi, nagyjából 2000 kalóriás energiaszükségletét vehették alapul. A napi energiaszükségletet ugyanakkor sok szempont befolyásolja, például az életkor, a fizikai aktivitás, valamint a nem is.

Szűcs Zsuzsanna szerint a magyarok táplálkozási szokásai sokban eltérnek az ajánlásoktól, például jóval több húst és zsíradékot eszünk, mint azt a dietetikusok tanácsolnák, ezért az MDOSz elnöke szerint nem feltétlen gond az, hogy húsból csupán 3 kiló, míg cukorból fél kilónyi szerepel a fejadagban. A Covid idején egyébként a szakember a hazai táplálkozási ajánlás, az Okostányér alapján készített egy listát a felnőtteknek szükséges havi élelmiszermennyiségről. Ebben 8 kiló gyümölcs, 16 kiló zöldség, 6 kilónyi gabona, 10 liter tej, 2 kiló hús, 2 kiló hal, 20 darab tojás, illetve olajos magvak és hüvelyesek szerepelnek, ezen felül 1 kilónyi zsiradék és „kevés” cukor olvasható még a listában.