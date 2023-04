Ennyit számít, hogy üdítőt vagy vizel iszol-e

Bár egyre többen ismerik fel az egészséges életmód fontosságát, sokak étrendje még mindig bővelkedik a zsírban és a hozzáadott cukorban, miközben az átlagos zöldség- és gyümölcsfogyasztás messze elmarad az ajánlottól. Hasonlóan súlyos probléma az is, hogy a rengeteg ember – főként a fiatalok – napi folyadékbevitelének nagy részét cukros üdítők teszik ki. Ezért nagyon fontos, hogy minél jobban hangsúlyozzuk: ha jó döntéseket hozol az étrended alakítása során, azzal nagyon sokat nyerhetsz – erre mutat rá az a rövidfilm is, amely a nemzetközi Best-ReMaP projekt keretében készült, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) közreműködésével.

A 12-15 éves fiatalokat célzó videó tanulsága, hogy triplán megéri az egészséget jobban támogató élelmiszereket választani a zsíros és cukros fogásokkal szemben. Ugyanis nemcsak egészségesebbnek, de vidámabbnak és energikusabbnak is érezheti magát az, aki így tesz – számolt be róla a Merőkanál.hu.

Ételek, amelyekben meglepően sok a cukor

Az egészségügyi ajánlások szerint a nőknek 24, a férfiaknak pedig 36 gramm cukrot szabadna fogyasztania naponta. Mutatjuk, milyen élelmiszereket érdemes kerülni, ha nem akarod észrevétlenül bevinni a napi limit többszörösét.

Tanulságos történet egy üdítős pohár szemszögéből

A történet főszereplője egy üdítős pohár, aki társaival – egy hamburgerzsemlével, egy sült krumplis dobozzal, egy muffinpapírral és egy fagylaltos tölcsérrel – együtt mindennap olyan reklámokat forgat, amelyek a gyorséttermek ital- és ételkínálatát reklámozza. Azonban míg a kamerák előtt vidámnak és energiával telinek mutatják magukat, munka után rosszkedvűen és erőtlenül térnek haza, és ugyanilyen hangulatban mennek vissza másnap is dolgozni. A pohár aztán egy nap észreveszi, hogy reklámjaik hatására egyre többen kezdtek el egészségtelen ételeket fogyasztani, sokan abbahagyták a sportolást, a várost pedig ellepték az olyan szlogenek, amelyek a sós, zsíros és cukros élelmiszereket népszerűsítik. (A videó tehát az élelmiszerreklámozással kapcsolatban is fontos kérdéseket vet fel.)

A pohár aznap rádöbben, hogy milyen hatással van a társadalomra az, amit ő és társai képviselnek a képernyőkön, így a következő fogatás előtt nagy döntést hoz: ezúttal nem cukros üdítővel, hanem vízzel tölti fel magát, mielőtt kimegy az öltözőből. Rögtön érzi is magán a jó döntés hatását: energiaszintje megugrik és a kedve is sokkal jobb lesz. Így pedig annyira különbözik korábbi énjétől, hogy ez „munkatársai” figyelmét is felkelti. Mindannyian visszamennek az öltözőbe, és „átöltöznek”: így kerül a hamburgerzsemlébe több zöldség, a sült krumplis dobozba zeller-, uborka- és répahasábok – amelyeket a megszokott szószok helyett hummuszba mártogatnak –, a tölcsérbe joghurt és gyümölcsdarabok, a muffinpapírba pedig mindenféle bogyós gyümölcs.

A videó végén az is kiderül, hogy az energiaszint és a hangulat megváltozása végül a főszereplő egész életére kihat. Onnantól kezdve ugyanis könnyebben és vidámabban érbed fel minden reggel, szívesebben beszélget másokkal, kevésbé érzi megerőltetőnek a lépcsőzést, és lendületesebben sétál.

Bár a videóban erre nem tértek ki, az egészséges táplálkozás a tápanyaghiány megelőzésében is nagyon fontos szerepet játszik. Kevesen tudják, hogy a vashiány a leggyakoribb hiánybetegség – általában a nőknél, illetve serdülőkorúaknál okoz zavarokat, azonban a férfiak esetében sem számít ritka kórképnek. A vas az egyik olyan nélkülözhetetlen nyomelem, amelyet a szervezet nem tud magától előállítani, gondoskodnunk kell tehát a rendszeres beviteléről.

