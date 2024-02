Egy hónapig nem ettek állati eredetű ételt, ez történt velük

Jane Land és Matthew Glover 10 évvel ezelőtt hívta életre a Veganuár elnevezésű kihívást, amelynek lényege, hogy januárban csak vegán, azaz növényi alapú ételeket fogyasztanak a csatlakozók. A kezdeményezés jó kísérlet minden nyitott és kíváncsi embernek, sokan pedig februárban sem térnek vissza az állati eredetű táplálékokhoz. Ezt bizonyítja az is, hogy a kampány elindítása óta elmúlt évtizedben jelentősen megnőtt – az Egyesült Királyságban például megnégyszereződött – a tartósan vegán életmódot folytatók száma. A The Guardiannek öt érintett számolt be arról, milyen tapasztalatokra tettek szert és milyen változásokat éltek meg a Veganuárnak köszönhetően.

Egészségi és környezetvédelmi okokból is egyre többen térnek át a vegán életmódra. Fotó: Getty Images

„Csak azt sajnálom, hogy nem léptem meg előbb”

A 44 éves Grace 2014 januárjában próbálta ki a veganizmust – ez pont egybeesett az első Veganuárral. Eleinte azt tervezte, hogy csak hat hétig él kizárólag növényi eredetű ételeken, mert úgy érezte, több időt nem bír ki sajt nélkül.

Még mindig emlékszem rá, hogy az első bevásárlásom több órán át tartott, ugyanis az összes termék címkéjét figyelmesen elolvastam. Most már 10 éve vagyok vegán, és csak azt sajnálom, hogy a váltást nem léptem meg hamarabb. Már nem is gondolok úgy a húsra, mintha étel lenne. Nekem inkább olyan ez, mintha egy holttestet ennék meg, bár tudom, hogy ez kissé szélsőségesen hangzik” – fogalmazott.

Grace szerint a Veganuár arról szól, hogy kipróbáljunk valami újat, és egy hónap alatt kiderüljön, megfelel-e az új életmód vagy sem. Ha viszont tartósan módosítani akarjuk az étkezési szokásainkat, mindenképpen mélyebben utána kell néznünk a lehetőségeknek, valamint az esetleges nehézségeknek és hatásoknak. „Szerintem egyébként éppen ugyanolyan könnyű egészségtelen mindenevőnek lenni, mint egészséges vegánnak” – vélekedett.

„A veganizmus révén találtam meg a lelki társamat”

Az Írországban élő, 52 éves Amber a világjárvány elharapódzása előtt, 2020 januárjában csatlakozott a vegán mozgalomhoz, de akkor még nem is sejtette, hogy ez teljesen megváltoztatja majd az életét. Mint mesélte, több közösségi oldalt is követni kezdett, hogy rábukkanjon a legjobb vegán receptekre – így talált rá egy Skóciában élő vegán férfira, akivel beszélgetni kezdett.

„Naponta cseteltünk a vegán ételekről, a kudarcba fulladt házasságokról, a politikáról, valamint arról, hogy milyen az élet egy világjárvány idején. Idővel már telefonon és videóhívásokon keresztül is tartottuk a kapcsolatot. Gyakorlatilag lelki társra találtunk egymásban a legnagyobb káosz idején” – emlékezett vissza.

Mivel 2020 karácsonyán negatív koronavírusteszttel már utazhattak az emberek, Amber Skóciába ment, hogy személyesen is találkozzon lelki társával, és el is jegyezték egymást az Edinburgh-i kastélyban. 2021 januárjában pedig, amikor szintén hasonló módon feloldották a korlátozásokat, a férfi összecsomagolt és Írországba költözött. Még abban az évben össze is házasodtak – az esküvőn természetesen vegán tortával ünnepeltek.

„Sosem rajongtam kifejezetten a húsért, a halat viszont mindig is imádtam. Egy idő után tehát logikus lépésnek tűnt, hogy áttérjek a peszkateriánus étrendre, és csak azt fogyasszam, amit valóban szeretek és az elkészítésétől sem viszolygok. Azonban, mint bármilyen speciálisabb étrend, ez is egy kicsit nagyobb körültekintést igényel” – személyes tapasztalatok és szakértői tanácsok.

„Jobban odafigyelek, hogy kevesebb tejet és tojást fogyasszak”

A 32 éves Claire célja az volt, amikor csatlakozott a Veganuárhoz, hogy amennyire csak tudja, csökkentse a tej- és tojásfogyasztását, de nem akart túl szigorú lenni magához. „Évek óta vegetáriánus vagyok, így a hús mellőzése most sem okozott gondot. Viszont imádom a csokoládét, és a tejcsokoládé nagyon hiányzott, de addig ettem helyette étcsokit. A legnehezebb mégis az ultrafeldolgozott ételek elkerülése volt, ugyanis a vegán boltban elég sok ilyen termék van. Nehézséget okozott továbbá, hogy nem mindenhol volt vegán választási lehetőségem, például a benzinkutak kínálatában szinte egyáltalán nincs állati eredetű összetevőtől mentes étel” – foglalta össze tapasztalatait.

Hozzátette, bár a Veganuárnak már vége, továbbra is odafigyel, hogy kevesebb tejet és tojást fogyasszon. Azt azonban nem tervezi, hogy teljesen átálljon a vegán életmódra.

„Szórakoztató és tanulságos kihívás volt”

A 37 éves Matt azért csatlakozott idén a Veganuár kihíváshoz, hogy olyan változásokat eszközöljön az életmódjában, amelyekkel jobban kíméli a környezetet. Megtanult jó néhány vegán receptet, illetve rájött, hogy nagyon fontos, hogy mindig legyen otthon néhány jó minőségű alapanyag, amelyből állati eredetű hozzávalók nélkül is finomat főzhet – például tészta, kókusztej vagy -joghurt, dió, aszalt gyümölcs és szárított gomba.

Szórakoztató és tanulságos kihívás volt, volt néhány nehéz pillanatom is a konyhában. Egyelőre azonban nem válok teljesen vegánná: a munkanapjaimon kizárólag növényi alapú ételeket eszem, de hétvégén azt csinálok, amit csak akarok” – magyarázta a férfi.

„Egészségesnek érzem magam testileg és lelkileg is”

Az 57 éves Claire sok évnyi vegetáriánusság, majd biohúsra való átállás után, 2018-ban csatlakozott először a Veganuár mozgalomhoz. Elmondása szerint a hús elhagyására az állatok iránt érzett sajnálata ösztönözte, a teljes vegánságot azonban túl extrém váltásnak tartotta, így először csak egy hónapra tervezte kipróbálni.

„Az élmény lenyűgöző, ám kihívásokkal teli volt. Megmondtam a családomnak, hogy nem veszek és nem főzök semmit, ami nem vegán, és úgy döntöttek, ők is csatlakoznak hozzám, így ez nagyon sokat segített. Előfizettem egy vegán magazinra, amely segített az étkezés megtervezésében, valamint megvettem a Veganuár (Veganuary) című könyvet, amely hasznos tanácsokat rejt, illetve elmagyarázza, miért fontos vegán életmódra váltani. Megnéztem több filmet, sokat olvastam a témáról, ez is megkönnyítette az első hónapot” – mesélte Claire, aki azóta is kitart a vegánság mellett. Azt állítja, sokkal egészségesebbnek érzi magát testileg és lelkileg egyaránt.