Ananászt nemcsak azért érdemes fogyasztanunk, mert az egyik legfinomabb trópusi gyümölcs, hanem azért is, mert számos pozitív hatást gyakorol szervezetünkre.

Az ananász egy bromelain nevű enzimet is tartalmaz, amely egyrészt gyulladáscsökkentő hatású, enyhíti a különböző ízületi fájdalmakat, másrészt pedig fokozza az emésztést, ugyanis segíti a fehérjék tökéletes lebontását. Megakadályozza továbbá a puffadást és a székrekedést. Ezért is szokták fogyasztását a fogyókúrázóknak is ajánlani.

Már egy csésze ananász fedezi az ajánlott napi C-vitamin szükségletünk több mint 100 százalékát. Hogy ez miért is fontos? Azon kívül, hogy a C-vitamin fokozza immunrendszerünk működését és szembeszáll a testünket megtámadó kórokozókkal, antioxidáns hatásának köszönhetően védi a sejtjeinket a korai öregedéstől, valamint felveszi a harcot a rákkeltő anyagok káros hatásaival szemben is. Ráadásul egy tanulmány szerint a rendszeresen testedzők, akik nem visznek be szervezetükbe elég C-vitamint, 25 százalékkal kevesebb kalóriát tudnak elégetni edzésük során.

Az lenne a kérdésem, hogy kb. 4 éve szedek fogamzásgátlót, és minden vasárnap szokott megjönni, tehát most vasárnap is meg fog. Még szerdáig szedem a gyógyszert, viszont már tegnap és ma is volt barnás színű folyásféle, mintha megakarna jönni. Hasam nem fáj meg semmi, a gyógyszert is rendesen szedem, mindig egy időben, nem hagytam ki szemet, max. 1-t az elmúlt 3 hónapban, de akkor is 12 órán belül pótoltam, vagyis 1-2 órán belül. Nem szedtem antibiotikumot, csak C- és E-vitamint, de azt is napközben, hogy a gyógyszerrel ne együtt, mert azt este veszem be. Szóval nem nagyon tudom ezt mire vélni, lehet baj?

Tisztelt Asszonyom! A feleslegben szedett C-vitamin is gátolja a tabletták hatását, mert a CYP3A4 enzim felgyorsításával fokozza a nemi hormonok lebomlását. Amennyiben a C-vitamin elhagyása sem segítene, erősebb ösztrogénhatású tablett...