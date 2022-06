Így változik a női test a terhesség alatt

A folyamat már a megtermékenyítés pillanatában beindul. A progeszteron hatására megszűnik a peteérés, (általában) elmarad a menstruáció. A várandósság első tünetei a mellfeszülés, a fáradtság, a sűrű vizelési inger, az émelygés, a gyakori hangulatváltozások. Amit nem érzékel a kismama, de jó, ha tud róla: azimmunrendszerkicsit gyengül, hogy a magzat ne lökődjön ki, ezért a fertőzésekre hajlamosabbá válik.

A kicsik agya három hónapon belül eléri végleges méretének felét, de a fiú csecsemők agya az elején gyorsabban fejlődik.

A terhes nők ereiben majdnem másfélszer annyi vér kering, mint korábban, mert a magzat növekedéséhez oxigénben és ásványi anyagokban gazdag vérre van szükség. Az erek kitágulnak, az arcbőr rózsás, ragyogó. A pulzusszám nő, a kismama többet izzad, mint korábban, és gyakran kipirul.

Mi történik a pocakkal?

A magzat fejlődése miatt a méh növekszik, a has alakja fokozatosan változik. A 24. hét környékén a méh teteje eléri a köldök vonalát. A későbbiekben egyre följebb kerül. Az utolsó harmadban azért érdemes kerülni a háton fekvést, mert a méh növekvő súlya nyomhatja az ereket, és ez nem jó se a mama se a baba keringésének. A nyolcadik hónaptól a növekvő méh légzési nehézséget, gyomorpanaszokat okozhat. A szülés előtti hetekben a méh lesüllyed, a magzat feje a méhszájhoz kerül, és előfordulhat, hogy erősen nyomja a hólyagot, ezért gyakran kell az anyukának pisilni mennie.

A csontrendszer is változik a terhesség alatt. Készül a szervezet a kisbaba születésére, a medencecsont tágul, lazulnak az ínszalagok. Ez az átalakulás néha fájdalmas. A szülés után néhány hónappal a legtöbb anyuka csípője visszanyeri eredeti méretét, de a terhesség során a csípőre rakódott zsírréteg miatt mégis vastagabbnak tűnhet. A hasizmok is megnyúlnak, ezeket megfelelő mozgással a szülés után ismét feszessé lehet tenni.

Haj, bőr - tényleg ragyog?

Egy biztos: megáll a hajhullás, a haj dúsul és zsírosabb, fényesebb lesz. A terhességet fenntartó hormonok megőrzik a szőrzetet és a hajat, ám a szülést követő 1-5. hónapban intenzív hajhullást tapasztalhatunk. Hajunk a gyermekünk egyéves korára lesz olyan, mint a terhességünk előtt. A bőrön általában valamilyen formában nyomot hagy a terhesség. Az egyik leggyakoribb probléma a terhesség alatt, hogy a pattanásokra hajlamos bőr állapota látványosan romlik.

A másik gyakori panasz a melazma. Ez sárgás-barnás foltokat jelent az arcon, a homlokon vagy az állon, amelyek szerencsére a szülés után eltűnnek. A napfény hatására - a szeplőkhöz hasonlóan - sötétebbé válnak.

A fogantatástól kezdve hormonális változások sorozata készíti fel a kismamát a babára

Vannak anyukák, akiknek striák alakulnak ki a bőrén. Hormonális okok mellett a fizikai terhelés és azanyagcserefolyamatok megváltozása is hozzájárul a csíkok kialakulásához, nemcsak a terhesség során keletkezhetnek, hanem arra hajlamosaknál például kamaszkorban. A csíkok kezdetben vörösek, aztán gyöngyházfényűek. Nemcsak a hason, hanem a mellen és a fenékrészen is megjelenhetnek. Érdemes már a terhesség első hónapjától speciális készítményekkel rendszeresen krémeznünk nem csak a has, de a mellek és a csípő területét is. A gyakori viszkető érzést is csökkenthetjük a rendszeres krémezéssel. A terhesség utolsó hónapjában egy fekete csík (linea nigra) jelenhet meg a hason, amely függőlegesen húzódik a köldök alatt és felett.

A terhesség alatt a meglévő szeplők, májfoltok sötétebbek lesznek, az anyajegyek színe, mérete is változhat. Érdemes bőrgyógyász szakorvossal ellenőriztetni ezeket. A nyak, hónalj, mellbimbó területén gyakran jelennek meg különféle "nyeles" növedékek is, amelyek bőrgyógyásszal eltávolíttathatók.

Hogyan változik a mell?

Az emlő érzékenysége a terhesség egyik legkorábbi jele. A mellek a várandósság alatt megnőnek, a mellbimbók sötétebbek lesznek (a nemi szerv is lilásra színeződhet), a bimbóudvaron kisebb dudorok keletkeznek, az erek láthatóvá válnak a bőr alatt. A harmadik hónap környékén a mell kolosztrumot, vagyis előtejet kezd termelni. A szülést követően van, akinek a melle tovább növekszik az anyatej termelődése miatt, és van olyan édesanya is, akinek a baba megszületése után kisebb lesz a mellmérete, függetlenül attól, szoptat-e. A mell kötőszövetei megnyúlhatnak a szülés után. A legtöbb, amit tehetünk ennek megakadályozására, hogy beszerzünk néhány valóban jó támaszt nyújtó, légáteresztő melltartót.

És a hüvellyel mi történik?

A terhesség, majd a szülés hatására megváltozhat a hüvely rugalmassága. A baba világra jötte után pár héttel általában visszanyeri eredeti méretét, de ez nem mindig van így. Vannak édesanyák, akik később is úgy érzik, van különbség a régi mérethez képest. Segíthet, ha visszanyerjük a terhesség előtti súlyt és a rendszeres intimtorna is jó hatású.

A hormonok hatására hüvelyszárazság is kialakulhat, általában az elsőmenstruációrendezi majd a helyzetet, de a szoptatás miatt is érzékeny maradhat a hüvely, amely viszketéssel is járhat. A szex közbeni kellemetlenséget meg lehet előzni síkosító krémmel, zselével.

Hát a testsúly?

A terhesség korai szakaszától kezdve a női szervezet raktározni kezdi a fehérjéket, zsírokat és ásványi anyagokat, hogy megfelelő mennyiségben álljanak rendelkezésre a magzat fejlődése során. A terhesség alatt normál esetben - testalkattól függően - 8-16 kilóval nő a testsúly (a vékony nőknek van szüksége több hízásra). A szoptatás alatt a tejtermelés nagyjából egyharmada a terhesség során felhalmozódott zsírraktárakból származik - ha tehát figyelsz a táplálkozásra, nem nassolsz sokat, akkor leolvadnak majd a kilók. Általában az első baba születését követően 1-1,5 évvel, a második vagy többedik gyermek születését követően 1,5-2 évvel nyeri vissza az édesanya teste a terhesség előtti állapotát.

Ami viszont biztosan nem változik vissza, az a cipő mérete. Sok édesanya tapasztalja, hogy szülés után nagyobb lábbelit kell vennie. A láb fél, esetleg egy egész számmal is nőhet. Mindez a hormonoknak és a nagyobb súlynak köszönhető, amely átalakítja a láb boltozatát.