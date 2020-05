A hajhullás oka: nézze meg, mi lehet a háttérben

Telogén effluvium.A telogén effluvium lényege, hogy a hajszálak között a nyugalmi fázisban lévők száma hirtelen megnövekszik, és viszonylag gyorsan érkezik el a telogén fázis, vagyis a hajhullás. Nagyon gyakori terhesség, nagyobb műtétek, drasztikus fogyás vagy extrém stressz után 6-12 héttel, de bizonyos gyógyszerek (antidepresszánsok, béta-blokkolók, nem szteroid gyulladásgátlók) mellékhatásaként is előfordulhat.

Könnyű felismerni, mert általában hajmosás, fésülködés során hullik ki nagy mennyiségű hajszál, és a hajszálak végén jól megfigyelhetőek a fehér hajhagymák is. Sokszor elég kivárni, hogy új ciklus kezdődjön a hajunk életében (ez általában két hónap), ha pedig gyógyszerek okozzák, akkor azok megváltoztatása megoldást jelenhet. Ha a stressz okozza, akkor mindenképpen érdemes megtalálni annak forrását és lehetőség szerint kezelni a problémát, például különböző stresszkezelési technikákkal.A genetikai eredetű hajhullás, vagyis az androgén alopécia a hajszálak elvesztésének leggyakoribb oka, és sajnos a felmenőinket kell érte felelőssé tenni. A nőknél általában a frufru vonalától indul el ez a típusú hajhullás, és akár a húszas éveinkben is jelentkezhet. Időnként az egész hajas fejbőrre kiterjed. Bár teljesen gyógyítani nem lehet, helyi kezeléssel vagy gyógyszerekkel csökkenthető a hajhullás mértéke.A pajzsmirigy alulműködése több millió embert, főként nőket, érint világszerte. A szervezet túl kevés pajzsmirigyhormont termel, ami hatással van az anyagcserére, a hangulatunkra és természetesen a hajunk növekedésére is. Ha a hajhullás mellé súlynövekedés, fáradékonyság, székrekedés, depresszió, koncentrálási nehézségek is társulnak, mindenképpen érdemes hormonvizsgálatot végeztetni. A pajzsmirigyhormon túltermelődése is okozhat hajhullást, az anyagcsere felgyorsulása miatt. Ezt szintén hormonvizsgálattal lehet kideríteni. Mindkét betegség gyógyszerrel kezelhető.