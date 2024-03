Vérzés terhesség alatt: erre utalhat

Többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, érezhetően délutántól kezd el szakadozni, csökkenni a felhőzet a Dunántúlon, annak nyugati, északnyugati részén már pár órás napsütés is lehet. Szórványosan várható eső, zápor a keleti országrészben. Az északi, északnyugati szelet a Dunántúl mellett már és az északkeleti megyékben is erős, néhol viharos lökések is kísérhetik. Estére jelentősen veszít erejéből a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 15 fok között várható.