Amit rosszul tudunk a striákról

A stria, vagyis terhességi vagy nyúlási csík annak a következménye, amikor hirtelen méretváltozás miatt "elszakadnak" a bőr alatti kötőszövetek, kollagénszálak. Nagyon gyakori esztétikai probléma, és sok embernél komolyan hatással van az önértékelésre is. Lássuk az ezzel kapcsolatos legnagyobb tévhiteket!

A striák kialakulása elkerülhető, ha rendszeresen krémezzük a bőrt és nem vakarjuk a feszülő területeket.

Sajnos, a, hiszen a striák kialakulása mögötti folyamatok jóval mélyebben zajlanak. A striák egyrészt a súlyváltozás miatt következnek be, másrészt hormonális hatások is szerepet játszanak a kialakulásukban. A hormonok miatt könnyebben szakadnak el a kollagénszálak. A bőr megnyúlása miattkülönösen jellemző a várandós nőknél, akiknek a 80-90 százaléka érintett lehet. Azonban nemcsak a várandósság idején jelenhetnek meg a striák, hanem például hízás vagy fogyás, a kamaszok növekedési ugrása során is. A kialakulásukban a hormonok és a bőr nyúlása mellett nagy szerepe van a genetikának is.

A striák csak a nőket érintik.

Valóban a nőkre jellemzőbb ez a bőrprobléma , de sok férfi is küzd velük, legfeljebb a csíkok nem annyira látványosak. Főleg azoknál jelenhetnek meg, akik testépítéssel foglalkoznak, hirtelen híztak vagy nyúltak. De mivel a férfiaknak általában vékonyabb a, a kollagénrostjaik pedig erősebbek, így a striák is kevésbé érintik őket.

h i r d e t é s

Van megoldás csíkosodás ellen?

A soványaknál nem jelennek meg a striák.

ugyanúgy érinthetik a soványabbakat és a testesebbeket, és a bőr nyúlása is jelentkezhet hízás nélkül is (például a várandósságnál).A striák nem múlnak el, csak halványodnak. Fotó: Getty Images

Ha lefogyunk, a csíkok is eltűnnek.

Sajnos, a striák maradandóak, legfeljebb, fakóbbá válhatnak, kevésbé észrevehetőek lehetnek. A testsúly csökkenésével ezek is megmaradnak, legfeljebb nem lehet annyira észrevenni őket. A bőr feszességét akkor tudjuk minél jobban megőrizni, ha nem hirtelen veszítünk a súlyunkból, és mellette odafigyelünk arra is, hogy krémekkel, olajokkal ápoljuk a bőrt. A striák ellen azonban nem tudunk túl sokat tenni.

[TOP-CIKKEK-AJANLO]

A drága kozmetikai kezelésektől elmúlnak a striák.

A striák megjelenését nem tudjuk befolyásolni.

Rendszeresen megjelenik egy-egy újabb "csodamódszer", mely a striák teljes eltüntetését ígéri. Ezek azonban csak, a striákat ugyanis nem lehet teljesen eltávolítani, legfeljebb halványítani, kevésbé láthatóvá tenni. A költséges kezelések feszesíthetik és felfrissíthetik a bőrt, de új kollagénrostokat nem tudnak "teremteni".Az valóban igaz, hogy ahatalmas a szerepe, és ezeket sajnos nem tudjuk kiküszöbölni, azonban számos olyan tényező van, melyek kiiktatásával jelentősen csökkenthetjük a striák kialakulásának esélyét. Például bizonyos gyógyszerek (így a szteroidok) fokozhatják a striák megjelenésének rizikóját, mint ahogy az egészségtelen étrend is. Ha igyekszünk megakadályozni, hogy meghízzunk, rendszeresen sportolunk, ápoljuk, masszírozzuk a bőrünket, esetleg száraz kefés ledörzsölést is alkalmazunk, azzal csökkenthetjük a csíkok megjelenésének esélyét.