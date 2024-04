Öt kismókust fogadtak be a madármentők, így vannak most az állatok

Több mókust is megmentettek az elmúlt hetekben a Mályi Madármentők Borsod megyében. Jelenleg hét egészséges kismókust gondoznak, akiket néhány hét múlva szabadon engednek – derült ki az RTL Híradó riportjából.

Az egyik mókus életéért 10 napig küzdöttek

Lehoczky Krisztián, a Mályi Természetvédelmi Egyesület elnöke azt mondta, általában lakossági bejelentések nyomán keresik meg a bajbajutott kisállatokat. Az egyik mókus még nagyon pici és nagyon fejletlen volt, amikor befogadták. Az ő életéért legalább 10 napig küzdöttek, annyira rossz állapotban volt – de azóta már ő is rendbejött.

Még néhány hétig gondozzák őket

A riportban az is látható, ahogyan egy öthetes mókust tápszerrel etetnek. Az állat azonban már némi szilárd ételt is ehet, egyelőre a dió a kedvence. Őt és a többieket is csak akkor engedik szabadon, ha már készen állnak arra, hogy önállóan boldoguljanak a természetben.

Évente egyébként 3-4 mókuscsaládot is megment az egyesület. Az elmúlt 10 évben több mint 100 mókus túlélését segítették elő.

Tudtad, hogy sokat árthatsz a magányosnak tűnő fiókának azzal, ha megpróbálod megmenteni? Mutatjuk, mit tegyél és főleg mit ne, ha magára hagyott madárfiókára bukkansz.

Kiemelt képünk forrása: RTL Híradó