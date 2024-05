Vett egy nagy levegőt, a piercingje a tüdejében kötött ki

A 35 éves Varsha Sahu a kelet-indiai Kolkata városában él. Mint a legtöbb férjezett hindu nő, ő is házasságkötése óta hord annak jelképeként piercinget az orrában – pontosabban most már csak hordott. Mint ugyanis arról a BBC beszámol, a kétgyermekes édesanyával a közelmúltban történt egy apró, de annál veszélyesebb baleset. „Nem vettem észre, hogy kilazult a piercingem csavarja. Éppen beszélgettem, amikor vettem egy nagy levegőt, és ekkor véletlenül felszívtam a szárát. Nem tudtam, hogy a légutakba került. Azt hittem, hogy egyenesen a gyomromba jutott” – emlékezett vissza a történtekre. Végül egy hónappal később fordult csak orvoshoz, miután makacs köhögés és légszomj kínozta, illetve tüdőgyulladás is kialakult nála.

A páciens röntgenfelvételén jól látható a piercing szára. Fotó: BBC

Eleinte gyógyszerekkel próbált úrrá lenni a különös megbetegedésen, amikor azonban azok nem segítettek, felkeresett a tüdőgyógyászt. A szakorvos által rendelt CT-vizsgálatból kiderült, hogy valamilyen idegen tárgy került a tüdejébe, az azt követő röntgenvizsgálat nyomán pedig hamar jött a felismerés, hogy milyen tárgyról is lehet szó. A kezelőorvos a vizsgálati eredmények tükrében száloptikás bronchoszkóppal igyekezett felkutatni és eltávolítani a légutakból az elveszett a piercingszárat, de nem járt sikerrel. Ekkor utalta be a nőt a kolkatai Medica Superspecialty Hospital magánkórházba dr. Debraj Jashhoz, az intézmény tüdőgyógyászati részlegének vezetőjéhez.

Muszáj volt kiszedni a szárat a tüdőből

„Először konzultálnunk kellett a beteggel. Nagyon aggódott amiatt, hogy nem sokkal az első után egy második beavatkozáson is át kell esnie. Elmagyaráztuk azonban neki, hogy az emberi szervezet nem úgy alakult ki, hogy lenne benne hely bármilyen idegentestnek. Elmondtuk azt is, hogy lehetetlen, hogy a szervezete valaha is elfogadja a tárgyat, így ha nem kezeljük, a tüdőgyulladása csak egyre súlyosabbá válik majd” – árulta el Jash doktor. Hozzátette, abban viszont hajlandó volt kompromisszumot kötni a beteg kérésére, hogy invazív műtét helyett adjanak még egy esélyt a bronchoszkópiának.

„Rendkívül bonyolult feladat kihúzni egy éles tárgyat egy szokványos flexibilis bronchoszkóppal. Ráadásul akkor már több mint két hete beékelődött a tárgy a tüdejébe, így a szövetek elkezdték körbenőni azt” – mutatott rá a szakember. Hozzátette, a beavatkozás során nagyon körültekintően kellett eljárniuk, mert a piercingszár igencsak beszorult a szűk légutakba, emiatt pedig könnyen sérülést és vérzést okozhatott volna, ami súlyos következményekkel fenyegetett. A kockázatok ellenére azonban a 30 percesre nyúló beavatkozás sikeresnek bizonyult, a beteget pedig négy nap megfigyelés után haza is engedték a kórházból. „Azóta többször találkoztunk a kontrollvizsgálatokon, és mostanra tökéletesen jól van” – mondta el dr. Jash.

A 35 éves nő a BBC riporterének azon kérdésére, hogy fog-e újra orrpiercinget hordani, csak nevetett. „Semmiképpen! Elképzelni sem tudtam volna, hogy bármi hasonló megtörténhet, mégis megtörtént. Nem akarom, hogy megismétlődjön” – tette hozzá.