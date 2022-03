Budapesten szülte meg kisfiát egy Ukrajnából menekült kismama

Egy Ukrajnából érkezett kismama a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján adott életet egészséges újszülöttjének március 1-jén este terhességének 40. hetében - olvasható az egyetem honlapján. Az 56 centiméterrel és 3400 grammal született kisfiú a Matvij nevet kapta.

Matvij 56 centiméterrel és 3400 grammal született. Fotó: Bartha Bálint

Hamarosan elhagyhatják a klinikát

A kisfiú születésének körülményeiről dr. Ács Nándor, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója elmondta, hogy a szülőszobán és a csecsemőosztályon is dolgozott a szülés napján kárpátaljai származású és ukránul is beszélő kolléganő, így végig tudtak az édesanyával a saját anyanyelvén kommunikálni. Az igazgató hozzátette: a kismama és a baba is jól vannak, és hamarosan elhagyhatják a klinikát.

A szomszédságunkban zajló háború már eddig is emberek tízezreit ösztönözte arra, hogy segítsen a menekülteknek, ahogyan tud. Mutatjuk, milyen lehetőségeink vannak, ha mi is támogatnánk a bajbajutottakat.