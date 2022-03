Segítenék az ukrán menekülteknek. Mit tehetek?

Az ukrajnai háborús helyzet miatt egyre többen menekülnek ki az országból, családjukkal, gyerekeikkel együtt. Sok esetben pénz nélkül, csupán egy szatyornyi holmival indulnak útnak, de az sem ritka, hogy csak annyi ruhát hoznak magukkal, amennyi éppen rajtuk van. Mivel nagyon sokan érkeznek Magyarországra, és egy ilyen helyzetben minden adomány jól jön, országszerte számos gyűjtés és jótékonysági kezdeményezés indult, hogy együtt, összefogva segíthessünk a bajbajutottakon.

Mindenki ott segít, ahol tud

Hétfő óta szinte folyamatosan érkeznek a Nyugati pályaudvarra a menekültekkel teli vonatok. A Magyar Vöröskereszt és a Református Szeretetszolgálat munkatársai forró teával, üdítőkkel, ásványvízzel, péksüteményekkel és tisztálkodási szerekkel látják el az érkezőket, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség pedig a koordinálásban segít. Akiknek nincs hová menniük, azokat buszokkal biztonságos befogadóhelyekre szállítják.

A MÁV-START Zrt. díjmentes szolidaritási jegy és különjáratok biztosításával támogatja az ukrán állampolgárokat, a fővárosi önkormányzat pedig az ukrajnai háború elől menekülők elszállásolásában segít. De számos más önkormányzat, egyetem és szervezet is igyekszik megkönnyíteni a bajbajutottak helyzetét, például szállás biztosításával, élelmiszerrel, takarókkal vagy a felajánlásokat fogadó számlaszámok létrehozásával. Ingyenes, rövid távú szállásokat az Airbnb is felajánlott, illetve jelenleg is várják azok jelentkezését, akik saját ingatlanuk kiadásával támogatnák a jó célt.

A Migration Aid nevezetű, menekülteket segítő szervezet önkénteseket keres, hogy minél több embernek tudjanak segíteni. Várják az ukrán határ mentén élő, vagy a több napos ott tartózkodást vállalni tudók, az ukránul vagy oroszul jól beszélő személyek, a határ közelében élő ingatlantulajdonosok, és az online szervezési és adminisztrációs munkában szívesen részt vevő önkéntesek jelentkezését is. Aki csatlakozna az akcióhoz, írjon nekik e-mailt a nevével, telefonszámával, és a választott feladattal.

A háború első napján megalakult egy Facebook-csoport is Segítségnyújtás (Ukrajna, Kárpátalja) névvel, hogy ott összegyűjthessék és összeköthessék a segíteni kész, valamint a segítségre szoruló embereket. A közösségnek azóta már több mint 100 ezer tagja van. Elsősorban a szállással kapcsolatos felajánlások érkeznek a határ menti települések lakóitól, de sokan segítenének a Magyarországon belüli szállításban, fuvarozásban is.

A háború miatt Ukrajnából menekülő emberek Budapesten, a Nyugati pályaudvaron.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mire van a leginkább szükség?

Országszerte számos gyűjtőponton várják a felajánlásokat a határon várakozó, illetve a már átjutott menekültek számára. A friss információk szerint ruhára jelenleg nincs szükség, maximum meleg, téli gyerekruhákra. Az alábbiakra van a legnagyobb szükség ebben a helyzetben:

ásványvíz;

tartós élelmiszer: leginkább készételkonzerv, májkrémek, hosszabb lejáratú tartós kenyér, energiaszelet, aszalt gyümölcs, olajos magvak - a cukornak, lisztnek, olajnak főzési lehetőség nélkül most kevésbé veszik hasznát;

tisztálkodószerek: szappan, tusfürdő, fogkefe, fogkrém;

személyes higiéniai eszközök: törülköző, vécépapír, egészségügyi betét, gyerekeknek pelenka;

járványvédelmi eszközök: maszk, kézfertőtlenítő, koronavírusteszt;

alváshoz szükséges holmi: ágynemű, hálózsák, matrac, melegen tartó takaró, párna, tábori ágy, sátor;

egyéb hasznos eszközök: elemek, gyertyák, kötszerek, gyógyszerek.

Ezek mellett állatvédő kezdeményezések is indultak már Magyarországon, amelyek célja, hogy a hátrahagyott háziállatok ellátását, illetve az ukrán állatmentők munkáját támogassák. Ehhez az alábbi felajánlásokat várják:

száraz kutyatáp (lehetőleg nagyobb kiszerelésben);

macskaeledel, macskakonzerv;

állatgyógyászati szerek, kötszer, féreghajtó, nyugtató, fájdalomcsillapító, antibiotikum;

sebfertőtlenítő;

szájkosár, póráz,

szállítódoboz, ketrec.

Érdemes a helyi önkormányzatoknál és a tematikus Facebook-csoportokban tájékozódni a gyűjtőpontok pontos címeiről, de ezen a linken a Baptista Szeretetszolgálat gyűjtőpontjainak listája külön linken is megtalálható.

Ha tárgyi felajánlásban gondolkodunk, akkor nagy segítséget jelenthet a rászorulóknak rendszeresen főző Heti Betevő "adományozási kisokosa", amely összefoglalja, mit, mikor, milyen állapotban és mekkora mennyiségben érdemes adományozni, hogy az valóban hasznos legyen a menekültek számára.

Számlaszámok, adományozó oldalak

A legutóbbi beszámolók és helyzetjelentések szerint egyébként tárgyi felajánlásból rengeteg érkezett az elmúlt napokban, szóval a többi segítséget érdemes inkább "tartalékolni" a következő hetekre, a szervezetek ugyanis elhúzódó válságra készülnek. Ebben a fázisban talán a pénzbeli adományokkal tudunk a legtöbbet segíteni, így ugyanis valóban abból tudnak betárazni a szervezetek, amelyből a leginkább hiány van. Mutatjuk, kik és hogyan várják az anyagi támogatást.

Bethesda Kórház Alapítvány által indított adománygyűjtés (a közleménybe be kell írni: menekültek támogatása)

UNICEF gyűjtőkampánya, számlaszámok: 11705008-29913358-00000000, 10300002-10584128-49020017 (közleményben jelöljük meg az adományozás célját)

Híd Kárpátaljáért Összefogás számlaszáma: 11711711-22222222

Magyar Vöröskereszt gyűjtőoldala, számlaszám: 10405004-00026548-00000009 (a közleménybe írjuk bele: humanitárius válság)

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség számlaszáma: 11708001-20520380 (közlemény: Ukrajna)

Magyarországi Református Egyház (MRE) és Magyar Református Szeretetszolgálat által indított adománygyűjtés, a számlaszám: 10702019-85008898-51100005 (közleménybe írjuk be: Nemzeti Összefogás)

Magyar Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtő programja itt, szállás és ellátás felajánlása itt és itt, számlaszám: 11784009-20200776 (közleményben jelezzük az adományozás célját)

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet gyűjtőkampánya, számlaszám: 11705008-20464565-00000000 (közleményben jelöljük meg az adományozás célját)

Baptista Szeretetszolgálat pénzgyűjtő akciója, számlaszám 10918001-55555555-55555555 (közlemény: Ukrajna)

Katolikus Karitász - Caritas Hungarica pénzgyűjtése, számlaszám: 12011148-00124534-00100008

A budapesti Golgota Gyülekezet adománygyűjtése

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének Ételt az Életért kampányát itt támogathatjuk online, számlaszám: 10300002-10631840-49020019

Van, hogy egy hívás is nagy segítség

A fenti módok mellett adományvonalak hívásával is támogathatjuk az orosz-ukrán háború elől menekülők megsegítését. Egy hívás jellemzően 250-500 forintnyi adományt jelent.

1350 - Magyar Máltai Szeretetszolgálat

1353 - Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

1355 - Baptista Szeretetszolgálat

1356 - Katolikus Karitász

1357 - Híd Kárpátaljáért program

1358 - Magyar Református Szeretetszolgálat

1359 - Magyar Vöröskereszt