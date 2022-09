Önzőbbek, akik keveset alszanak

Azt már korábbi kutatások is megállapították, hogy az alváshiány számos egészségügyi probléma – egyebek mellett a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegség és a stroke – kialakulásának kockázatát növeli, valamint fokozza az elhízás esélyét is. Egy új tanulmány azonban azt állítja, hogy a kevés alvás jelentős viselkedésbeli változásokat is kiválthat – számolt be az eredményekről a Health.com.

Már egy órával kevesebb alvás is nyomot hagy

A Kaliforniai Egyetem tudósai három különálló elemzéssel mérték fel a kevés alvás emberi viselkedésre gyakorolt hatását. Tanulmányuk szerint összefüggés van az alvás mennyisége és a másokon való segítés iránti vágyunk között. „Az emberek alapvetően segítőkészek egymással, ez egy alapvető tulajdonsága a homo sapiensnek, és egyben ez az egyik legerősebb mozgatórugója a modern civilizáció kialakulásának. Az alvásprobléma viszont egy olyan – korábban fel nem ismert – tényező, amely jelentősen befolyásolja a döntésünket azzal kapcsolatban, hogy segítünk-e másoknak” – írták a kutatók. Legfőbb megállapításuk az, hogy a szükségesnél akár csak egy órával kevesebb alvás is önzőbbé tehet minket.

Nem segítünk, ha nem pihentük ki magunkat

Az első vizsgálatban a tudósok 24 egészséges önkéntes agyát vizsgálták meg nyolc óra alvás után, valamint egy átvirrasztott éjszakát követően. Az alvásmegvonás hatása egyértelműen látható volt: kevesebb aktivitást tapasztaltak az alanyok agyának azon részében, amely az együttérzést és a segítőkészséget irányítja.

A második kutatásba több mint 100 embert vontak be, akiket 3 vagy 4 éjszakán át figyeltek meg. Felmérték a résztvevők alvásának minőségét, majd megvizsgálták, hogy mennyire segítettek másoknak – például azzal, hogy tartották valakinek a liftajtót, önkéntes munkát vállaltak, vagy támogattak egy idegen, bajbajutott embert az utcán. Az eredmények szerint kisebb valószínűséggel segítettek másoknak azok, akiknek problémás az alvásuk.

A harmadik elemzést egy jótékonysági adományokat rögzítő, 15 évet felölelő adatbázis átvizsgálása tette ki. A kutatók azt próbálták megállapítani, hogy vajon változtak-e az adományozási szándék a nyári időszámításra való áttérés után, amikor jellemzően egy órával kevesebbet alszanak az emberek az óraátállítás miatt. Megállapították, hogy az év ezen szakaszában 10 százalékkal csökkent az adományozási hajlandóság, míg a világ olyan régióiban, ahol nincs óraátállítás, nem volt különbség ebben.

„Tanulmányunk megállapította, hogy a szükségesnél kevesebb alvás aszociális viselkedéshez vezet, és csökkenti az emberek veleszületett vágyát, hogy segítsenek egymásnak” – ismertette Matthew Walker idegtudományi és pszichológiai professzor, a tanulmány szerzője. Véleménye szerint az eredményeik azt is bizonyítják, hogy az alváshiány nemcsak az egyén mentális és fizikai jólétét károsítja, hanem veszélyezteti az emberek közötti kötelékeket is.



