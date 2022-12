Meglepő okok állhatnak az elhízás hátterében

A gyakori túlevés, a kelleténél több kalória bevitele, az egészségtelen étkezés és az ülő életmód szinte borítékolható következménye a súlygyarapodás. Előfordulhat azonban, hogy a mértékletes táplálkozás és a rendszeres testmozgás ellenére sem tudunk megálljt parancsolni a felkúszó pluszkilóknak. Egyes mögöttes okokra sokan talán nem is gondolnak.

Túl sok stressz

Sajnos a rohanás, az elvárások és a teljesítménykényszer már mindennapi életünk természetes része, ahogy az ezekkel járó, nagyfokú stressz is. A tartósan fennálló feszültség azonban nem marad következmények nélkül: nemcsak a hangulatunkon, hanem a testünkön is nyomot hagyhat.

A stressz eredeti szerepe az, hogy a testünk felkészüljön az esetleges veszélyre, és védekezni vagy menekülni tudjunk, ha arra van szükség. Ennek érdekében a szervezetünk energiatakarékos üzemmódra kapcsol, vagyis lelassul az anyagcsere és fokozódik a zsírraktározás. Ha tehát nem sikerül a nap végén levezetnünk a munkahelyi stresszt, akkor előbb-utóbb azt vesszük észre, hogy egyre nehezebb lesz begombolni a nadrágunkat, vagy az eggyel kijjebb lévő lyukba tudjuk csak becsatolni az övet.

Mivel egyes élelmiszerek képesek fokozni a boldogság és elégedettség érzését, könnyen kialakulhat az a rossz szokás is, hogy étellel próbáljuk vigasztalni, megnyugtatni magunkat. A stresszevés viszont szintén nem vezet semmi jóra. A felfokozott érzelmi állapotban ugyan jellemzően a magas szénhidráttartalmú ételeket kívánjuk, az emiatt bekövetkező hízás pedig fokozhatja a már egyébként is kínzó érzelmi stresszt – belekerülünk tehát egy ördögi körbe, aminek mindenképpen súlygyarapodás az eredménye.

Túl kevés alvás

A magas stressz-szint szinte biztosan nyugtalan alvást is eredményez. Ha pedig a testünk nem kap kellő időt a pihenésre és a regenerálódásra, annak hatása szintén meg fog látszódni a mérleg által mutatott számokon. Az alváshiány ugyanis több úton is elhízáshoz vezethet.

Sokak számára különösen nehéz néhány plusz kiló eltüntetése. Fotó: Getty Images

Először is, a kimerült szervezet hajlamosabb a zsír raktározására, hiszen már egy kisfokú alvásmegvonást is stresszhelyzetnek értékel. Másodszor, ha nem ébredünk kipihenten, akkor az alacsony energiaszintet kalóriadús fogások elfogyasztásával próbáljuk helyreállítani, ami szintén hozzájárul a hízáshoz. Fáradtan ráadásul jó eséllyel többet is eszünk a szükségesnél, a kialvatlanság ugyanis jelentősen visszafogja a jóllakottság érzésének közvetítésére szolgáló leptin nevű hormon termelődését, miközben az éhségért felelős ghrelin szintje növekszik.

Fontos továbbá kiemelni, hogy ha keveset vagy rosszul alszunk éjszaka, akkor másnap kisebb eséllyel vesszük rá magunkat a testmozgásra – és itt ne csak a napi edzés kihagyására gondoljunk, hanem például arra is, hogy nagyobb valószínűséggel ülünk autóba a séta helyett, vagy inkább a liftet választjuk, nem pedig a lépcsőzést. Így tehát nemcsak több kalóriát viszünk be a kialvatlanság miatt, hanem kevesebbet is égetünk el belőlük.

Antidepresszáns, fogamzásgátló és a többiek

Ha a stressz és az alvászavar hizlaló hatása nem volna elég, egyes gyógyszerek is testsúlynövekedéshez vezethetnek. Ez a nem várt mellékhatás különösen jellemző az antidepresszánsokra, a szteroidokra, a hormonpótló és fogamzásgátló készítményekre, valamint egyes diabétesz elleni pirulákra is. A vérnyomáscsökkentőnk vagy a fejfájás elleni készítményünk is felelős lehet a hízásunkért.

A gyógyszerek többféleképpen is kiválthatják a súlygyarapodást. Némelyik vízvisszatartó hatásával éri el, hogy többet mutasson a mérleg, mások viszont az étvágyunkat fokozzák.

Hormonzavarok

Nem szabad szó nélkül hagyni azt sem, hogy bizonyos egészségi problémák is megbújhatnak az ismeretlen eredetű hízás mögött. Leginkább a hormonháztartást jelentősen befolyásoló betegségek eredményezhetnek súlygyarapodást, úgymint a pajzsmirigyzavarok vagy a Cushing-szindróma. A menopauza környékén megváltozik az étvágy és a hormonszintek, ami gyakran vezet elhízáshoz a nők körében, így ezekben az években ajánlott jobban odafigyelni magunkra.

Vegyük komolyan!

Az elhízást azért sem szabad félvállról venni, mert nem csupán esztétikai problémáról van szó, hanem hosszú távon az egészségünkben is komoly károsodásokat okoz. Fontos tehát, hogy tegyünk a túlsúly ellen, figyeljünk az egészséges táplálkozásra és a kalóriabevitel korlátozására, ha pedig szükséges, változtassunk a főzési szokásainkon!

Ezeken kívül, ha tudjuk a pontos kiváltó okot, akkor azt is fontos kezelni. Tegyük rendbe a hormonháztartásunkat, beszéljünk az orvosunkkal az elhízást okozó gyógyszer lecseréléséről, tanuljunk meg stresszkezelési technikákat, valamint tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás biztosításáért!

• Próbáljunk meg mindennap ugyanabban az időben felkelni és lefeküdni!

• Hálószobánk legyen kellően sötét, csendes és hűvös!

• Tiltsuk ki az alvásra szolgáló helyiségből a tévét, a számítógépet és az okoseszközöket!

• Alvás előtt 2-3 órával már ne együnk semmit!

• Hagyjunk magunknak kellő időt az esti lecsendesedésre! Ezt ne tévézéssel, inkább meditálással, jógával, olvasással vagy zenehallgatással töltsük!

