A kialvatlanság így teszi tönkre a testet

A megfelelő hosszúságú és pihentetőalvásmindenkinek alapvető fontosságú, mégsem sikerül mindig időben ágyba kerülnünk. Ha nem pihenjük ki magunkat, a másnaposságra emlékeztető tünetek jelentkeznek: fejfájás, hányinger, végtagfájdalmak, általános levertség. Miért kell az életünk harmadát erre a tudattalan tevékenységre "fecsérelnünk", és miért vált ki ilyen tüneteket az alváshiány? Az Index összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

Az alváshiány ezt teszi az agyunkkal Az alváshiány vagy az alvás hosszan tartó korlátozása növekvő ingerlékenységet, romló hangulat, depressziós érzést, haragot és a szorongást vált ki. Az alváshiány felfokozott érzelmi állapothoz vezethet, s jelentősen megviseli az egész szervezetet. Nem véletlen, hogy az alvás korlátozása vallatóeszközként is ismert. Kattintson a részletekért!

Bár evolúciós szempontból az alvás igen nagy hátrányt jelent (hiszen ebben az állapotban tehetetlenek és sebezhetőek vagyunk), mégis elengedhetetlen a szervezetünk egészséges működéséhez. Állatkísérletek is igazolták, hogy az alváshiányba bele is lehet halni, de már a 24 órás alvásmegvonás is hallucinációkat és pszichózist okoz az érzékenyebbeknél. A mögötte álló, sejtszintű folyamatok jelentős részét már feltérképezték a kutatók.

Alvásunkat a szervezet belső órája, az úgynevezett cirkadián ritmus szabályozza a testhőmérsékletünkkel, a hormonháztartásunkkal, a szívritmusunkkal és más fontos létfunkcióinkkal együtt. Ilyenkor áll helyre a szervezetünk vegyi egyensúlya, és az anyagcsere-folyamatok is ebben az időszakban készítik fel a testet a soron következő megpróbáltatásokra. Alvásmegvonás esetén többféle panasz is jelentkezhet.

Égő szemek

Szemünk nedvességtartalmát úgy tudjuk megőrizni, ha időnként hosszabb időre is becsukjuk. A pislogás ugyanis csak rövid távon nedvesíti be a szemgolyót, tényleges táplálást csak a leeresztett szemhéj biztosíthat. Emiatt ha nem alszunk, hiába pislantunk szaporábban, szemünk ki fog száradni.

Az alváshiány miatt szemszárazság ésfejfájásis jelentkezhet

Szapora szívverés

A szervezet kortizolegyensúlyának felborulása váltja ki. Ez a hormon többek között a vérnyomásunkért is felelős, ezért az alváshiány hatására a szív is szaporábban kezd verni. Emiatt feszültebbek, stresszesebbek lehetünk napközben.

Ingerlékenység

Alvás közben agyunk semmilyen külső ingert nem kap, ilyenkor pihenni, regenerálódni tud. Hogyha viszont nem biztosítjuk számára ezt a pihenőidőt, akkor ez a működésére is hatással lesz: nem tudunk rendesen gondolkodni, sokszor irracionális döntéseket hozunk. A kortizolegyensúly felborulása mellett ez is hozzájárul ahhoz, hogy feszültebbek, ingerlékenyebbek legyünk.

Izomfeszültség

Ébrenlétkor a test izmai valamennyire állandóan megfeszülnek. Hogyha nem pihenünk eleget, akkor ez túlterheli a testünket, az izomtónusunk ugyanis feszesebb marad. Mozdulataink ilyenkor extra erőfeszítést igényelnek, ami még jobban kifárasztja a szervezetet.

Fejfájás

A fejfájást több, fent már említett folyamat együttesen vagy külön-külön is kiválthatja. Szemszárazság esetén nehezebb például fókuszálni, ezért hunyorogni, erőlködni kell a megfelelő látásélességért.

Sápadtság

Az álmossággal jelentkező sápadtság elsősorban a nem megfelelő keringés miatt jelentkezik. Az alvás javítja a vérkeringést, ezért ha kevesebbet vagy rosszabbul pihennénk, akkor ez jól látható nyomot hagy az arcunkon is.