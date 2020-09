Mi okozhat sápadtságot?

Fontos leszögezni, hogy világos szemhez és hajhoz gyakran társul világosabb bőrszín is: ebben a helyzetben nincs ok az aggodalomra, különösen, ha az ajkak és a körmök alatti terület rózsaszín vagy pirosas árnyalatú, vérbő. Sápadtságot idézhetnek elő egyes életmódbeli szokások is, így például ha nem mozgunk eleget, vagy keveset tartózkodunk friss levegőn.

Ha hirtelen elsápadunk

A hirtelen jelentkező elsápadás mögött gyakran valamilyen érzelmi vagy testi sokk áll. Utóbbi következhet például a vérkeringés zavarából. Ha akadozik a tápanyagszállítás, a salakanyag-eltávolítás és a gázcsere, a bőr szürkéssé, nyirkossá válhat. Gondoljunk csak arra az állapotra, amikor sokat kell ácsorognunk levegőtlen helyen. Az arc elfehéredése, különösen, haszédülésis kíséri, ájulásra figyelmeztető jel. Bizonyos ételek elfogyasztása után is előjöhet a probléma, ami allergiára utalhat.

A gyakori sápadtság mögött krónikus betegségek is meghúzódhatnak

A gyakori sápadtság oka

Ha valaki gyakran sápadt, de összességében egészségesen él, akkor felmerül a gyanú, hogy a vérképző rendszer zavaráról van szó. A vérszegénység leggyakoribb formája a vashiányos anémia. Ez elégtelen vasbevitel, felszívódási zavar vagy vérveszteség következtében alakul ki. Utóbbi esetében meg kell találni a vérzés helyét: előfordul, hogy a tüdőben, a húgy-ivarszervekben vagy a tápcsatornában vannak mikroszkopikus méretű, de vissza-visszatérő vérzések. Anémia kísérheti a fertőzéseket, gyulladásokat, de jelezhet rosszindulatú daganatot, vesebetegséget, féregfertőzést vagy akár ólommérgezést is. Ennek kiderítése mindenképpen orvosi segítséget igényel!

Sápadtságot okozhat az ödéma, például vesebetegség esetén. Diabétesz és pajzsmirigy-alulműködés esetén is gyakori jelenség a bőr kifehéredése, illetve bizonyos szívbetegségek szintén járhatnak ezzel a tünettel, így a szívbelhártya-gyulladás, a szívburok, a szívizom és a szívkoszorúerek betegségei, továbbá az alacsony vérnyomás.

Agyhártya- és agyvelőgyulladás esetén ugyancsak jellemző tünet afejfájásés a hányás mellett az erős sápadtság. Epilepsziás és migrénes rohamokat is kísérhet hamuszürke vagy fehér arcszín.