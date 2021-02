Koronavírus: négy új tünetet fedeztek fel

Négy új lehetséges koronavírus-tünetet írtak le kutatók az olyan klasszikus szimptómák mellett, mint az állandó köhögés és a magas láz. A tanulmány, melyben egymillió embert vizsgáltak Angliában kiderítette, a hidegrázás, az étvágytalanság, a fej- és izomfájdalmak biztosan olyan tünetek, melyek a koronavírushoz köthetőek. Az Imperial College London vezette React elnevezésű kutatás eredményeit olyan emberek kérdőíves válaszaira alapozták, akiknek pozitív lett a COVID-tesztje 2020. júniusa és 2021. januárja között.

Az étvágytalanság az egyik új tünet, ami biztosan köthető a koronavírus-fertőzéshez. Fotó: Getty Images

Ezért kellene többféle tünetre tesztelni

Bármely újonnan a betegséghez társított tünet vagy a klasszikus szimptómák - akár együtt, akár külön-külön - is koronavírus-fertőzésre utalnak, ráadásul a szakértők szerint minél több panasszal küzd valaki, annál nagyobb az esélye, hogy pozitívnak bizonyul a koronavírus-teszten. Bár - mint megjegyezték - a fertőzöttek 60 százalékánál semmilyen tünet nem jelentkezett a teszt előtt. A kutatók a Mirror beszámolója szerint úgy becsülik, ha mindenkit tesztelnének, akinek klasszikus szimptómái vannak, az körülbelül az összes tünetes fertőzött felét tenné ki. Ha azonban a tesztelést kiterjesztenék az egyéb szimptómákat mutatókra is, akár a fertőzöttek háromnegyedét is felderíthetnék.

Életkorfüggő szimptómák

A vizsgálat szerint az, hogy milyen tünetektől szenvedünk nagyban függ az életkorunktól. A hidegrázás például minden életkorban jellemző szimptóma, míg afejfájásjellemzően az 5-17 év közötti gyerekeknél okoz gyakrabban panaszokat. Az étvágytalanságot többször jelezték a 18-54 éves korosztály tagjai, valamint az 55 év felettiek a kérdőíveken. Az izomfájdalmat szintén a 18 és 54 év közöttiek jelentették a leggyakrabban. A tanulmány szerint a gyerekeknél a felnőttekhez képest jóval ritkábban jegyeztek fel lázat, állandó köhögést és étvágytalanságot.

h i r d e t é s

A COVID-19 hat specifikus csoportja Az adatok elemzése során a COVID-19 hat specifikus csoportja rajzolódott ki, amelyek a betegség előrehaladásának jellemző időpontjaiban jelentkeznek, és a COVID-19 hat különböző "típusát" képviselik. Minden beteg, aki a tüneteket jelentette, fejfájást tapasztalt és elvesztette a szaglását. A kiegészítő tünetek különböző kombinációi pedig különböző időpontokban jelentek meg. Ezek közül például a zavartság, a hasifájdalom nem ismert széles körben COVID-19-tünetekként, ám ettől még ezek a betegség legsúlyosabb formáinak jellemzői. Részletek!

"Ezek az új eredmények azt sugallják, hogy sok embert nem fognak tesztelni, így nem is fognak elszigetelődni, mivel a tüneteik nem felelnek meg a mostani közegészségügyi leírásban szereplőkkel, amik segítik a szakembereket a fertőzöttek felismerésében" - mondta Paul Elliott professzor, a React program vezetője. "Értjük, hogy a teszteléshez szükséges egy egyértelmű kritériumrendszer, és tudjuk, megvan annak a veszélye, ha sokféle tünetet listázunk - köztük olyanokat, melyek például a szezonális influenzára is jellemzőek -, hogy lehetnek emberek, akik feleslegesen vonulnak karanténba. De mégis bízunk benne, hogy informatív megállapításaink segíthetnek, hogy még hatékonyabban azonosítsák a koronavírus-fertőzötteket" - tette hozzá a szakember.

Íme a teljes tünetlista

Mivel nem telik el úgy hónap, hogy ne fedeznének fel újabb, a koronavírus-fertőzéshez köthető új szimptómát, a legtöbb hivatalos tünetlista azonban nem frissül ilyen ütemben, ezért áttekintettük a HáziPatika.com-on megjelent cikkeinkben idézett kutatásokat és beszámolókat. Az alábbiakban igyekeztünk a teljesség igényével felsorolni az eddig feltárt szimptómákat.

A koronavírus-fertőzés tünetei felnőtteknél

Gyakori tünetek:

szaglás és ízérzékelés elvesztése (anozmia)

magas láz

száraz köhögés

nehéz légzés

mellkasi fájdalom

torokfájás, rekedtség

hányinger, hányás

hasmenés

gyengeség, fáradékonyság

fejfájás

Ritkább tünetek:

hasi fájdalom

egyéb emésztőrendszeri panaszok

orrdugulás vagy orrfolyás

fulladás

erős szívdobogás érzet

izomfájdalmak

COVID-nyelv

bőrkiütések

fogínyérzékenység

nyirokcsomó-duzzanat

zavartság

hallásromlás

kötőhártya-gyulladás

étvágytalanság

hidegrázás

A koronavírus-fertőzés tünetei gyermekeknél

tüsszögés

köhögés

torokfájás

hasmenés

fáradtság

bőrkiütések

COVID-lábujj

Lisziewicz Julianna immunológus szerint elegendő vakcina esetén még idén elérhető a kitűzött, 60 százalékos átoltottsági arány. Ennek érdekében ő támogatja az unión kívüli vakcinabeszerzést is. További részletek korábbi cikkünkben.