Koronavírus: a szemet is megtámadja

A kínai Vuhanból érkezett Olaszországba egy 65 éves nő január 23-án, majd január 29-én kórházba került, egy nappal azt követően, hogy jelentkeztek nála a COVID-19 jellegzetes tünetei. A páciens száraz köhögéssel, torokkaparással, náthás panaszokkal és kötőhártya-gyulladással küzdött. Ez utóbbi az egyik legelterjedtebb szemészeti probléma, amelyet gyakran fertőzések váltanak ki. A gyulladás nyomán rendszerint égő, viszkető érzést tapasztalnak szemükben az érintettek, illetve nyúlós, ragadós váladékozást, ami miatt például reggelre össze is tapadhatnak a szemhéjak.

Szemészeti problémákat is okozhat az új koronavírus. Fotó: Getty Images

Mivel a szemprobléma tartósan fennállt az idős betegnél, ezért az olasz orvosok elvégeztek egy koronavírustesztet a szemváladékából vett mintán is. A vizsgálat pozitív eredményt hozott, mi több, még húsz nap elteltével is kimutatható volt a vírus RNS-e a nő szemében. Ez egy igen figyelemre méltó felfedezés, tekintve, az orrából vett mintákon már öt nappal korábban negatív eredményt mutattak a tesztek. Az esetet bemutató, az Annals of Internal Medicine című folyóiratban megjelent tanulmányukban az orvosok arra a következtetésre jutottak, elképzelhető, hogy a fertőzött betegek szemváladékukkal is terjeszthetik a koronavírust.

A konklúzió rávilágít, mennyire fontos a megfelelő személyi védőfelszerelés biztosítása a COVID-19-betegekkel közeli kontaktusban lévő egészségügyi személyzet számára. Egyben rámutat, hogy szigorú óvintézkedéseket kell tenni a szemészeti szakellátásban is, mivel a szemészek nemcsak fokozott fertőzésveszélynek lehetnek kitéve, hanem maguk is komoly fertőzésforrássá válhatnak. Az olaszországi esetben igen korán jelentkezett a páciens szemének érintettsége, ami arra enged következtetni, hogy a szem már a betegség kifejlődésének korai szakaszában is fertőzésforrás lehet. Végezetül a hétköznapi elővigyázatosság terén is akad egy fontos tanulság, miszerint az embereknek arcuk, így orruk és szájuk érintése mellett szemeik dörzsölését is kerülniük kell, nehogy pont onnan vigyenek át vírusokat különböző felületekre.

Forrás: iflscience.com

