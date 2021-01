Koronavírus: új tünet jelezheti a fertőzöttséget

A Dél-kaliforniai Egyetem kutatásából kiderült, hogy a COVID-19-hez köthető szimptómák általában meghatározott sorrendben jelentkeznek - részletek itt.

A londoni King's College szakértői az elmúlt időszakban egy újfajta, a koronavírusos betegekre jellemző tünetet figyeltek meg, amit egyelőre "COVID-nyelvként" emlegetnek - számolt be róla a Timesnownews.com portál cikke. Ahogy az elnevezés is sejteti, a furcsa tünetet a betegek szájában figyelték meg az orvosok: az igazolt koronavírus-fertőzöttek köze ötödének szájában és nyelvén furcsa foltok és fekélyek jelentkeztek. Bár ezek hivatalosan még nem szerepelnek a COVID-19-cel járó tünetek listáján, Tim Spector, a King's College professzora Twitter-üzenetben már felhívta a figyelmet az új elváltozásra. Mint elmondta, minden ötödik fertőzöttnél jelentkezhetnek különös tünetek, mint például bőrkiütések vagy az említett foltok a nyelven vagy a szájüregben, ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy aki ilyesmit tapasztal, az ne menjen közösségbe.

A szájüregben és a nyelven megjelenő kiütések, fekélyek is jelezhetik a COVID-19-et. Fotó: Getty Images

Intő jelek a szájüregben

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a száj a SARS-CoV-2 vírus egyik belépési pontja lehet az emberi testbe. A vírus tüskefehérjéje az orrban és a szájban is megtalálható ACE2 receptorokhoz kapcsolódik, ezért a szájüreg kiszolgáltatottabbá válhat a COVID-19 valamennyi tünetével szemben. Az új típusú koronavírus okozta megbetegedés tüneteinek hivatalos listáján a kevésbé gyakori tünetek között említik ugyan a torokfájást, azonban más, a szájüreggel kapcsolatos szimptóma nem található a felsorolásban, holott már korábban is volt példa ezekre az igazolt fertőzötteknél. A Nature Journal nevű fogászati szakfolyóiratban korábban megjelent tanulmány három esetet is említ, melyek során szájüregi fekély vagy hólyag jelentkezett a fertőzötteknél, míg egy spanyol tanulmány 21 bőrkiütéses tünetet produkáló fertőzött közül hatnál mutatta ki szájüregi kiütések jelenlétét is. Emellett voltak páciensek, akik fogíny-érzékenységre, fogvesztésre vagy elszürkülő fogakra panaszkodtak, ezután igazolták náluk a vírus jelenlétét.

Véget nem érő tünetlista

A koronavírus-járvány egyik nagy talánya a fertőzést kísérő tünetek kialakulása: míg egyeseknél a vírus semmilyen panaszt nem okoz, így tünetmentesen hordozzák és terjesztik azt, a közepes, illetve súlyos lefolyású COVID-19 esetében már fejfájás, magas láz, száraz köhögés, fáradékonyság, légzési nehézségek jelentkezhetnek, valamint afertőzésgyakori velejárója az íz- és szagérzékelés átmeneti elvesztése. Emellett sokaknál jelentkeznek emésztőrendszeri szimptómák is, főleg étvágytalanság, hasfájás és hasmenés jellemző a fertőzöttekre, de a járvány tavaszi hulláma során többször előfordult az is, hogy kötőhártya-gyulladás jelezte előre a betegséget.

