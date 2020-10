Koronavírus: egy újabb lehetséges, de nehezen kimutatható tünet

A COVID-19 beazonosítását nagyban megkönnyíti a tünetek felismerése, még akkor is, ha azok többsége nagyon hasonlít, vagy pontosan megegyezik például az influenza tüneteivel. A nyirokcsomó-duzzanat szintén viszonylag általánosnak mondható szimptóma, sokkal gyakoribb, mint gondolnánk.

A megnagyobbodott nyirokcsomók nem egyetlen betegségre utalnak. Fotó: Getty Images

Mit jelez a kitapintható, fájdalmas nyirokcsomó?

A nyirokcsomók megnagyobbodásának hátterében leggyakrabban bakteriális (akár tbc vagy Lyme-kór) vagy vírusfertőzések (nátha, influenza) állnak. De gyulladások is okozhatják: például fog-, torok-, mandula- vagy középfülgyulladás. Ilyenkor nyirokrendszerünk is megküzd a kórokozókkal, melynek következtében a nyirokcsomók rövid ideig, akutan begyulladnak. A duzzanatot ritkább esetben egyéb - olykor daganatos - betegségek is kiválthatják.

A megnagyobbodott, göbös - olykor érzékeny, fájdalmas - nyirokcsomók jellemzően a nyakon, a hónaljban és az ágyék környékén tapinthatók ki akkor, ha körülbelül két centiméteresre nőnek. Az 1-1,5 centiméternél kisebb csomók általában szabad szemmel nem, csak képalkotó vizsgálattal szűrhetők ki. Előfordulhat krónikus nyirokcsomó-gyulladás is - ami valamilyen szerv gyulladása miatt jelentkezik -, ebben az esetben a duzzanat lelohadása több hétig is eltarthat.

Noha a COVID-19 vírusfertőzés, a nyirokcsomó-duzzanat nem szerepel a betegség hivatalos tünetei között az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szerint - írja a health.com. Ugyanakkor a CDC szerint ez a lista nem tartalmazza a koronavírus összes lehetséges tünetét, csak a leggyakoribbakat és legjellemzőbbeket. Vagyis a gyakorlatban akár nyirokcsomó-duzzanatot is okozhat a koronavírus-fertőzés.

Hogy is van ez?

"Amikor a szerveztünk mondjuk valamilyen légúti fertőzéssel harcol, a nyaki nyirokcsomók megduzzadhatnak" - mondja Thomas Russo fertőzőbetegség-specialista. A COVID-19 egyes betegeknél okozhat duzzadt nyirokcsomókat, de nem azoknál, akiknél a vírusfertőzés enyhe lefolyású - erre az eredményre jutottak két idei, a Lancet orvosi folyóiratban közzétett kutatás szerzői. Megállapították, hogy nyirokcsomó-duzzanat sokkal gyakrabban fordul elő súlyos tüneteket produkáló COVID-19-cel küzdő betegeknél, és a fő nyirokcsomók közül nem a nyakon találhatókat, hanem a mediastinalis - vagyis a két tüdő közötti területen lévő - nyirokcsomókat támadja, amely a szívet, a nyelőcsövet és a légcsövet is magába foglalja.

Hogyan lehet kimutatni a mediastinalis nyirokcsomó-duzzanatot?

"A mediastinalis nyirokcsomók megnagyobbodását nem lehet egy egyszerű háziorvosi vizsgálattal megállapítani" - magyarázza Raymond Casciari tüdőgyógyász. Az ezen a területen lévő elváltozásokat ugyanis csak CT-vizsgálattal lehet kiszűrni. Tehát hiába derült ki a kutatásokból, hogy a COVID-19 egyes betegeknél valóban okozhat nyirokcsomó-duzzanatot, az orvosok ezt szabad szemmel nem fogják észlelni. Ezt erősítette meg Casciari is, aki elmondta, hogy egyetlen, enyhe tünetekkel küzdő koronavírusos páciensénél sem fedezte fel ezt a tünetet, de CT-vizsgálat nélkül még a súlyos szimptómákkal küzdő koronavírusos betegeknél sem lehet megállapítani.

Ennek ellenére felhívják a figyelmet arra, hogy ha valaki nyirokcsomó megnagyobbodást észlel magán, mindenképpen forduljon orvoshoz, mert komoly betegség is állhat a kellemetlen tünet hátterében. (Érdekességképpen, a nyál útján terjedő mononukleózist, vagyis a csókbetegséget okozó vírusfertőzés egyik lehetséges tünete éppen a nyirokcsomók megnagyobbodása.)