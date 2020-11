Koronavírus: ez is egy gyakori tünet lehet

Azt már mindnyájan tudjuk, hogy a koronavírus-fertőzésre figyelmeztető tünetek listáján szerepel a magas láz, a köhögés, súlyosabb esetben a légzési nehézség, a légszomj, illetve az ízlelés és a szaglás ideiglenes elvesztése, esetleg fejfájás, fáradékonyság, bőrkiütések. De egy friss, átfogó kutatás szerzői arra hívják fel a figyelmet, hogy bizony az emésztőrendszeri panaszokat sem szabad elbagatellizálni - ezek is intő jelek lehetnek.

A szerzők 36 korábbi tanulmány eredményeire alapozva az Abdominal Radiology című szaklapban azt írják, a koronavírus-fertőzöttek 18 százalékánál jelentkeznek emésztőrendszeri panaszok, 16 százaléknak pedig csak gyomor- és bélpanaszai vannak. Ezek közt a tudósok felsorolták az étvágycsökkenést, a hányingert, hányást, hasmenést, illetve az általános hasi fájdalmat is, tehát a tünetek elég sokfélék lehetnek.

Sokaknál jár emésztőrendszeri panaszokkal is a koronavírus-fertőzés. Fotó: Getty Images

A tanulmány szerzői azt kérik a hasi röntgent végző szakorvosoktól, hogy figyeljenek oda ezekre a tünetekre. Mert bár az igaz, hogy a panaszok nem jeleznek minden esetben koronavírus-fertőzést, a jelenlegi helyzetben ennek magasabb kockázatával kell számolni, és ennek megfelelően kell eljárni a vizsgálat és a kezelés során.

Inkább a fiatalokra jellemző?

Egy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk arról, hogy Dr. Michael Hirsh, az amerikai Worcester Division of Public Health igazgatója szerint a hasi panaszok inkább a fiatalokra, míg a légzőszervi gondok az idősebbekre jellemzőek. De mivel a koronavírus-fertőzést illetően még mindig folynak a kutatások, ez így, ebben a formában egyelőre nem jelenthető ki. A hasi fájdalomra mindenesetre meglehet a magyarázat: előidézheti az is, hogy a tüdőlebenyek erős gyulladásának következtében a rekeszizomnál is irritáció lép fel, ez pedig hasi fájdalmat idézhet elő.

