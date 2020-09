Koronavírus: ezek a leggyakoribb tünetek gyerekeknél

Fáradtság,fejfájásés láz - ezek a leggyakoribb koronavírus-szimptómák a gyerekeknél, akik között sokkal ritkábban fordul elő a felnőttekre jellemző szaglásvesztés vagy köhögés - állítják brit kutatók, akik a szigetország lakosai számára készített COVID Szimptómák Tanulmánya (COVID symptom study) névre keresztelt applikáción keresztül gyűjtik az önkéntesek által (akár) naponta szolgáltatott egészségügyi adatokat. Ezek alapján sokszor hamarabb megtalálnak egy gócpontot az Egyesült Királyságban, mint ahogy az a tesztelések nyomán kiderülne. Az alkalmazást eddig több mint 4,1 millióan töltötték le, az azonban nem nyilvános, hogy hányan használják aktívan, segítve ezzel a tudósok munkáját.

Tim Spector, a King's College London professzora, e tanulmány vezetője szerint azonban, ideje tudatosítani az emberekben, hogy a COVID-19 főbb tünetei korcsoportonként eltérőek. A szakértő arra figyelmeztet, a brit egészségügyi szolgálat (NHS) COVID tünet listáján az első három helyen szerepelő szimptómák - a láz, az újonnan kialakult, folyamatos köhögés és a szaglás vagy ízérzékelés elvesztése - inkább csak a felnőttekre jellemzőek, míg a gyerekeknél az eddig összegyűlt adataik alapján szinte teljesen másképp jelentkezik a koronavírus-fertőzés.

A Spector vezette kutatócsoport legutóbbi megállapításait 198 igazoltan koronavírus-pozitív gyermekről jelentett tünetekre alapozta. Mint a The Guardian cikkéből kiderült, a 198 gyermek harmadának nem voltak szimptómái - ez egyébként csak még inkább megerősíti azokat a korábbi tanulmányokat, hogy a fertőzöttek jó része tünetmentes. Azoknak a gyerekeknek viszont, akiknek voltak tünetei, nagyban különböztek a felnőttekre jellemző szimptómáktól.

Furcsa kiütések

A tanulmány szerint COVID-pozitív gyerekek több mint felénél - 55 százalék - fáradtság, 54 százaléknál fejfájás és közel az alanyok felénél láz jelentkezett. Torokfájásra 38 százalékuk panaszkodott, 35 százalékuk hagyott ki egy vagy több étkezést, 15 százalékuknál pedig szokatlan kiütések is megjelentek, míg 13 százalékuk hasmenéstől szenvedett. Ezzel szemben a csapat megállapította, hogy a felnőtteknél a leggyakoribb tünetek a fáradtság, a fejfájás, a tartós köhögés, a torokfájás és a szaglás részleges vagy teljes elvesztése voltak. Spector professzor emiatt is hangsúlyozta, a koronavírusos gyerekek fele sem mutatta az NHS listáján első három helyen szereplő tüneteket.

Nem kell tesztelni, csak ne engedjék iskolába

"Ha a kormány ajánlásait követnénk, lemaradnánk a tüneteket is mutató fertőzöttek feléről" - figyelmeztetett a szakember, hozzátéve, hogy a tanároknak és a szülőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a vírus másképp jelenhet meg gyermekeknél és felnőtteknél. Mint mondta, az lenne a céljuk, hogy a gyerekeket, ha lehet továbbra se tegyék ki a teszteléssel járó kellemetlenségeknek, de tartsák távol őket az iskolától, ha tüneteik vannak.

Spector megjegyezte, a gyerekek egyes koronavírus-tünetei átfedésben vannak a szezonális megfázással, ami az általuk javasolt megközelítés alkalmazását kissé problémássá teheti a téli időszakban, de - mint mondta - a többi tünet, például a szokatlan bőrkiütések továbbra is segíthetnek a betegség felismerésében. Korábban egyébként ugyanez a kutatócsoport szorgalmazta is, hogy vegyék fel a hivatalos COVID tüneti listára a kiütéseket, mivel azok még a koronavírus-fertőzött felnőttek egy részénél is megjelentek. "Hatból egy gyerek kiütéses lesz a COVID-tól, és sokszor ez az egyetlen szimptóma, ami koronavírus-fertőzésre utal, hiszen a köhögés a megfázásra és influenzára is jellemző" - mondta a szakember, aki szerint a korcsoportonként eltérő jelek hátterében jó eséllyel az immunredszer vírusra adott reakciójának különbségei állnak.

Vegyes szakmai fogadtatás

Dr. Sanjay Patel, a Southamptoni gyermekkórházfertőző betegségektanácsadója a kutatás kapcsán megjegyezte: bár az NHS ellenőrzőlistája alapján lehet, hogy nem minden fertőzött gyereket észleltek, ám mégis meg tudták akadályozni az iskolai járványgócok kialakulását. Arra figyelmeztetett, ez a mostani tanulmány olyan tünetek figyelésére sarkall, ami nem nemcsak a koronavírusra jellemző, így ezek alapján távol tartani a gyereket az oktatástól szerinte problémás. "Ez a megközelítés nagyon ártalmas" - hangsúlyozta Patel, hozzátéve: sok gyerek nagyon sokat hiányozna az iskolából, és ha tesztelnénk őket, valószínűleg kiderülne, hogy a többségük negatív.

Martin Marshall professzor, a Háziorvosok Királyi Kollégiumának elnöke azonban üdvözölte a tanulmányt. "Annak megértése, hogy a gyermekek a felnőttektől eltérő tüneteket mutathatnak, hasznos ahhoz, hogy a háziorvosok, valamint az egyéb gyermekgyógyászok azonosítsák a gyermekek fertőzöttségét és megfelelően reagáljanak" - mondta.

