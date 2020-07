Koronavírus: a hallásromlás is tünet lehet

Az új koronavírus-fertőzés legismertebb tünetei a hirtelen fellépő magas láz, száraz köhögés,fejfájásés nagyfokú fáradtságérzet. De ezeken kívül már számos egyéb panaszt is beazonosítottak a szakemberek, ilyen lehet például a hasmenés, sőt az ízlelés és szaglás elvesztése is. Több friss kutatás pedig rámutatott, hogy egy másik érzékszervre, a fülre is hatással lehet a vírus.

Gyulladást okoz a fülben

A Johns Hopkins Egyetem orvosi karának tudósai három COVID-19 megbetegedésben elhunyt személyt vizsgáltak: két nőt, akik a nyolcvanas, illetve hatvanas éveikben jártak, illetve egy férfit, aki szintén elmúlt már hatvanéves. Boncolás során mintát vettek a középfülükből és a csecsnyúlványukból (ez tulajdonképpen a koponyánk része, a fül mögött tapintható kemény dudor). A JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery című szakmai oldalon közzétett tanulmányukban pedig arról számoltak be, hogy a férfi esetében mindkét oldali középfülben és csecsnyúlványban pozitív lett a koronavírusteszt, a nyolcvanas nőnél pedig a jobb középfülből vett minta volt fertőzött. A másik nő fülében nem mutatták ki a SARS-CoV-2 vírust.

A koronavírus-fertőzés jele lehet, ha hirtelen romlik a hallásunk és fáj a fülünk. Fotó: Getty Images

Egy török orvoscsoport szintén vizsgálta a COVID-19 fülre gyakorolt hatását, és azt találták, hogy a koronavírusos betegeknél nagyobb arányban fordul elő középfülgyulladás. Sőt, olyan páciensük is volt, akinek a fülpanaszokon kívül semmilyen egyéb, koronavírus-fertőzésre utaló tünete nem volt.

Gyógyulás után is megmaradhat a halláskárosodás

Egyiptomi kutatók pedig megállapították, hogy a koronavírusos betegeknél megfigyelhető a halláskárosodás, még jóval azután is, hogy felgyógyultak a fertőzésből. 20-50 év közötti, tünetmentes, korábban jól halló pácienseket vettetek alá hallásteszteknek, és azt találták, hogy a kontrollcsoporthoz képest jóval gyengébb eredményeket produkáltak. Véleményük szerint ennek oka, hogy a koronavírus károsítja a belső fülben található szőrsejteket, ám ennek részleteit még vizsgálják.

A Johns Hopkins Egyetem szakemberei is hangsúlyozzák, hogy fontos lenne további kutatásokat végezni az irányban, hogy pontosan hogyan éri el a koronavírus a fület, és milyen káros folyamatokat indít el a hallószervben. Ám véleményük szerint az eddigi kutatási eredmények alapján is indokolt hallásromlás és más, a füleket érintő panaszok esetén a COVID-teszt elvégzése. Ezenkívül fülészeti műtéteknél kötelezővé tennék az előszűrést koronavírus-fertőzésre, hogy az operáló orvosi csapat is biztonságban lehessen.

