Bőrtünetek is jelezhetik a koronavírust

A koronavírus-járvány kitörése óta világszerte monitorozzák a fertőzötteket a betegség lefolyását és tüneteit vizsgálva. A legtöbb embernél afertőzésszáraz köhögéssel, lázzal, végtagfájdalommal és légzési nehézségekkel jár, a betegek egy részénél viszont egészen eltérő panaszokat is kiválthat. Egy korábbi kutatás szerint például a vírus epicentrumának számító Hupej tartományban a fertőzöttek felénél étvágytalanság és hasmenés is fellépett. Egy másik tanulmányban pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy a szaglás és az ízlelés ideiglenes elvesztésére is sok beteg panaszkodott. Francia bőrgyógyászok szerint a páciensek egy részénél a csalánkiütésre hasonlító bőrpír is árulkodó jel lehet.

Bőrtünetek is utalhatnak rá

A francia dermatológusok országos szervezetének (SNDV) 400 orvosa egy internetes konferenciabeszélgetésben osztotta meg a járvánnyal kapcsolatos tapasztalatait. Sokan a betegeknél csalánkiütésre vagy fagyási sérülésre emlékeztető foltokat is felfedeztek, szerintük ezek a vírus jellegzetes tünetei mellett is jelentkeztek. Hozzátették azonban azt is: a koronavírussal fertőzött emberek egy részének semmilyen panasza nem volt. Ezek a fertőzöttek tudtukon kívül is rengeteg másik embernek adják tovább a vírust.

Bőrtünetek is árulkodhatnak a fertőzésről. Forrás: Getty Images

Tudományos kutatásokkal egyelőre nem sikerült egyértelműen igazolni, hogy a bőrproblémák valóban utalhatnak koronavírus-fertőzésre, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) honlapján sem szerepel ez a betegség jellegzetes tünetei között. Persze önmagában egyetlen tünet sem bizonyító erejű, csupán a hatóságilag is elfogadott tesztek igazolhatják a koronavírus-fertőzést.

Forrás: NYPost

