Ezért alszanak külön szobában a japán házaspárok

A külön alvást a legtöbb ember a kevesebb intimitással és az érzelmileg kiüresedett, kihűlt kapcsolatokkal azonosítja. Japánban azonban teljesen máshogyan tekintenek erre – ott ugyanis teljesen természetes, hogy a japán házaspárok többségének tagjai egymástól elszeparáltan hunyják álomra a szemüket esténként. Ebben még a kisebb házak és lakások sem akadályozzák meg őket, ráadásul azt állítják, hogy ez igenis jót tesz nekik. Több indokuk is van rá, hogy így tegyenek – az alábbiakban ezeket járjuk körül a Bright Side cikke nyomán.

Különbözik az alvási ritmusuk

A leggyakoribb dolog, amely miatt a japán párok úgy döntenek, hogy külön hálószobában alszanak, az a különböző munkabeosztás. Tudják ugyanis, hogy ha állandóan felébresztik partnerüket, mert késő éjjel érnek haza a munkából vagy éppen nagyon korán kell elindulniuk, akkor a másik nem tudja igazán jól kipihenni magát. Márpedig a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás elengedhetetlen az egészség megőrzéséhez.

A japán anyák általában a gyerekekkel alszanak, az apa pedig külön szobában. Fotó: Getty Images

Az anyák a gyerekekkel alszanak

A japán anyák nagyon fontosnak tartják, hogy együtt aludjanak a gyermekeikkel. Tudományosan bizonyított ugyanis, hogy az együttalvás hatására a szülő és a gyerek is nyugodtabban tud pihenni. Az anya folyamatos közelsége segít a kicsik hőmérsékletének és pulzusszámának stabilizálásában, csökkenti ugyanakkor a hirtelen csecsemőhalál – más néven bölcsőhalál – kockázatát. Mindez továbbá hozzájárul a gyermek jobb önértékelésének kialakulásához, a gyorsabb önállósodáshoz és a kiváló iskolai teljesítményhez is.

Az apának természetesen joga van eldönteni, hogy megosztja-e az ágyát párjával és gyermekükkel, vagy inkább másik szobába költözik. A rengeteget robotoló férfiak persze jellemzően az utóbbit választják.

Így jobban kipihenik magukat

A japánok nagyon értékesnek tartják az alvást, ezért nem szeretnék, ha megzavarnák őket közben – és természetesen ők sem akarnak zavarni másokat, például a horkulásukkal vagy az állandó forgolódásukkal. Ez akár még azt is megmagyarázhatja, hogy a legtöbb ázsiai nőnek miért van még akár 40-50 éves korukban is makulátlan, ránctalan arcbőr – ők aztán meg tudják adni a módját a „szépítő alvásnak”!

A hagyományos japán matracok egyszemélyesek

Sok japán családban még ma is az úgynevezett futonágyakat használják – leginkább azért, mert nem foglalnak sok helyet. A futon egy kényelmes, a testet azonban jól tartó fekhely. Tulajdonképpen egy földre fektetett tömött matrac és egy paplan együttese, amely könnyen összehajtható és bárhová eltehető. A futonágyak azonban hagyományosan egyszemélyesek, tehát még ha egy szobában alszik is az adott házaspár, adja magát, hogy legalább két fekhelyet be kell szerezniük, ha kényelmesen akarnak pihenni.

